Luis Casimiro: "Concedimos demasiadas canastas fáciles"

Andorra sigue siendo territorio vetado para el Herbalife Gran Canaria, donde continúa sin ganar. El cuadro amarillo suma su primera derrota en la Liga Endesa después de tres triunfos consecutivos. Luis Casimiro, entrenador del conjunto claretiano, piensa que los suyos se vieron lastrados durante gran parte del duelo porque "concedimos demasiadas canastas fáciles". Reconoce también que el buen tono defensivo exhibido desde finales del tercer cuarto les permitió llegar al final con opciones de victoria.

"Hemos estado durante más de la mitad del partido concediendo demasiadas canastas fáciles. Eso les ha hecho coger ventaja y luego nos hemos enganchado cuando hemos tenido 12 ó 14 minutos finales, donde hemos estado mucho mejor en defensa y dureza", razonaba el máximo responsable técnico del Granca.

Luis Casimiro recalca que compitieron el partido "para haberlo empatado o incluso ganado", a poco que hubiese entrado el triple de Marcus Eriksson a falta de treinta segundos. "No sabemos qué hubiera pasado, pero hemos competido en definitiva", explica el entrenador manchego.

Al técnico del Herbalife Gran Canaria no le cogió por sorpresa el nivel ofrecido por el Morabanc Andorra, que llegaba a este enfrentamiento sin conocer la victoria: "Ya vi que fue capaz de recuperar 12 puntos en tres minutos ante el Montakit Fuenlabrada, con la misma intensidad de hoy y presionando".

Incidiendo sobre el rival, Luis Casimiro apuntaba que el cuadro andorrano "no me ha sorprendido para nada, más bien al contrario, sabíamos que ellos iban a estar así". "La victoria o la derrota depende de si un tiro entra o no. El día de Fuenlabrada entró, el nuestro no ha entrado, esa es la diferencia; la intensidad y el ritmo es un poco la seña de identidad", manifestó.

A diferencia de los cuatro partidos disputados anteriormente por el Granca, los tres de la Liga Endesa y el primero de la Eurocup, los amarillos se mostraron más desacertados ante el aro rival. Ante esta circunstancia, el entrenador manifestaba que "a poco que hubiésemos estado acertados, también en el tiro libre, quizás hubiera sido otra cuestión".

A Turquía

Tras la derrota liguera frente al Morabanc Andorra, el Herbalife debe pasar página rápidamente. El martes le espera en Turquía el segundo encuentro de la competición continental. La expedición viaja este lunes en vuelo chárter desde Barcelona a la ciudad de Bursa para medirse, a partir de las 18.30 horas, al Tofas. La escuadra grancanaria llega a este duelo como líder del Grupo D, mientras que los otomanos son penúltimos después de su derrota en la primera jornada con el Ratiopharm Ulm alemán.