El Granca defiende liderato

El Herbalife Gran Canaria afronta en Turquía esta tarde (18.00 horas, Teledeporte) su primer test como visitante de la temporada en la Eurocup. El conjunto grancanario se presenta en territorio turco con la vitola de líder del grupo D, después de su rutilante victoria en la jornada inaugural contra el Zenit de San Petersburgo ruso en el Arena. Enfrente tendrá al Tofas Bursa, primero actualmente en la Liga de su país. El cuadro otomano busca estrenar su casillero de triunfos, pues la pasada semana caía en la cancha del Ratiopharm Ulm alemán.

Con un objetivo claro parten las huestes de Luis Casimiro, mantener la condición de invicto que no supo defender en la Liga Endesa el pasado domingo. El equipo claretiano, que llegaba con una trayectoria intachable en la competición doméstica a Andorra tras un 3-0 en las primeras jornadas ligueras, seguía con su gafe en el Principado, donde nunca ha ganado.

Aunque tuvo opciones de vencer este encuentro, no transmitía buenas sensaciones el Granca. Y eso es lo que pretenden recuperar hoy en el torneo continental jugadores y cuerpo técnico. En los dos últimos duelos, los amarillos han tardado en reaccionar demasiado, imprimiendo su estilo sólo en el tramo final del choque.

Ante el Zenit, el pasado miércoles, esta reacción llegó a tiempo, pues salían victoriosos los claretianos tras ir a remolque en el marcador hasta las postrimerías del tercer acto; rayaron a gran nivel en defensa y desarrollaban un baloncesto eléctrico con un alto nivel de acierto ante el aro rival.

Contra el Andorra, el domingo, ocurría algo similar. Los de Luis Casimiro sacaron a relucir su mejor cara a nivel defensivo en el último cuarto, pero esta vez no encontraba con facilidad la canasta contraria y esto les llevó a la derrota.

Para el duelo de la Eurocup frente al Tofas Bursa, el Herbalife Gran Canaria cuenta con una baja en su rotación de doce. Pablo Aguilar se pierde este duelo por la lesión que se produjo en suelo andorrano. El ala-pívot, que no viajaba con el resto de la expedición para someterse a pruebas médicas y determinar el alcance de su dolencia, sufre una fascitis plantar traumática.

Amén del poderío del rival, uno de los clásicos del baloncesto turco, el Granca tendrá que lidiar con el siempre temible ambiente que reina en las canchas de Turquía, aunque ya está acostumbrado a esos ambientes hostiles de sus tres anteriores visitas al país otomano.

El Tofas Bursa, campeón de Turquía en las temporadas 1998-99 y 1999-00, se trata de un conjunto que desarrolla un juego bastante físico. Dispone de una plantilla en la que figuran jugadores con una amplia experiencia europea.

Entre ellos cabe destacar a hombres como Jammy Mejía, ex del CSKA de Moscú; Kenny Kadji, ex del Sassari y Lietuvos Rytas; Ivan Paunic, ex del Fuenlabrada; Josh Owens, que militó en AEK Atenas y Pinar Karsiyaka; y Raymar Morgan, MVP de Alemania la pasada temporada con el Ratiopharm Ulm.