Defensa para reaccionar

Volver a la senda del triunfo. El Herbalife Gran Canaria busca este mediodía (12.00 horas, Movistar +) frente al Divina Seguros Joventut reencontrares con la victoria y sumar la cuarta en el campeonato. Los claretianos vienen de perder sus dos últimos encuentros, uno de la Liga Endesa, contra el Morabanc Andorra (78-76), y otro de la Eurocup, ante el Tofas Bursa turco (98-94), ambos fuera de casa. Ahora regresan al Gran Canaria Arena con el objetivo de mantener la buena racha en su feudo, donde cuentan por victorias sus partidos desde que perdiera la final de la Supercopa ante el Valencia Basket.

Luis Casimiro cuenta con la única baja de Pablo Aguilar, que ya se perdió el choque en Turquía por una fascitis plantar que se produjo el fin de semana pasado en el Principado. Ante la ausencia del granadino, Anzejs Pasecniks será el encargado de rotar con el capitán Eulis Báez en la posición de 'cuatro', donde no desentonó en los últimos compromisos.

El rival, el Joventut de Badalona, llega por su parte sin uno de sus pilares, el alero estadounidense Alex Ruoff, lesionado. Además, cuenta con la urgencia de conseguir su primera victoria. Los de Diego Ocampo han perdido frente al Barcelona y el Iberostar Tenerife en casa y en la cancha de Monbus Obradoiro, aunque tiene aplazado el partido de la primera jornada contra el Movistar Estudiantes.

Ese partido no se pudo jugar porque los verdinegros estaban disputando la previa de la Liga de Campeones, a la que finalmente no pudo acceder tras caer eliminado frente al Kataja finlandés. Ese traspié, unido al mal inicio de temporada en el campeonato nacional, da fe de que el conjunto catalán no se encuentra precisamente en su mejor momento.

Por lo visto en los últimos partidos, el Joventut sale de inicio con un escolta como Sergi Vidal en el puesto de base y con un ala-pívot como Saulius Kulvietis en la posición de alero, aunque a medida que avanza el partido Diego Ocampo reordena a su equipo.

El Granca, por su parte, tratará de buscar el triunfo a partir de la mejora de la defensa, el aspecto que, según el técnico, el equipo debe perfeccionar. Casimiro reclama "equilibrio" entre los puntos que mete y los que recibe. Hasta ahora, sus altos porcentajes de acierto le han servido para obtener tres triunfos en Liga y otro en Europa, pero cuando el grado de inspiración no ha estado afinado, la defensa no ha cumplido su tarea.

El partido de hoy será especial para el base Albert Oliver, que se enfrenta al equipo con el que debutó hace 20 años. También será clave su aportación anotadora, ya que hasta ahora es el que mejor promedio tiene. Pero el choque medirá sobre todo el grado de reacción de los amarillos después de sus dos primeras derrotas en tres días.