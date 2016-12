Irons: "Debemos aferrarnos a la libertad y a nuestros instintos"

El actor británico Jeremy Irons, que en su última película da vida a un caballero templario que busca crear un mundo perfecto, defiende que las personas vivan como sujetos de libre albedrío y no controladas por un poder mayor. "Creo que debemos aferrarnos a la libertad y a esos instintos agresivos que nos impulsan a cambiar el mundo y tratar de mejorarlo", aseguró el actor en una entrevista a Efe con motivo del estreno mundial de Assassin's Creed, la adaptación al cine del famoso videojuego de Ubisoft.

La película explora la guerra que durante siglos se libró entre la orden de los templarios, que querían instaurar la paz mediante la opresión y el control de la voluntad de las personas, y el credo de los asesinos, una sociedad secreta que luchó en defensa del libre pensamiento y el progreso de nuevas ideas. "Si tuviera que escoger (entre ambas ideologías), estaría del lado de los asesinos", afirmó Irons. "No me gustaría convertirme en un zombi", agregó a modo de metáfora, en referencia a aquellos que no siguen su voluntad individual.

El ganador de un Óscar por El misterio Von Bulow (1990), que interpreta en este filme a Alan Rikki -líder de la orden de los templarios-, explicó que lo más desafiante para él fue descubrir cómo encajaba su personaje en esa historia "tan compleja" y moralmente ambigua que se desarrolla en la época de la Inquisición Española.

"El guion fue difícil de llevar a cabo porque cambiaba constantemente y sobre la marcha (...) Pero me gustó hacer el papel de Rikki, fue interesante y acertado para mí", declaró el actor. Irons, de 68 años, confesó además que le "encanta" Sevilla, ciudad en la que grabó anteriormente Kingdom of Heaven de Ridley Scott y que sirve como escenario para esta película, aunque se rodó en distintas localizaciones de España, Malta y Reino Unido.

Irons definió la película, que se estrena en Estados Unidos el próximo 21 de diciembre (en España, el 23 de diciembre), como una historia de aventuras que invita a "cuestionarse muchas cosas acerca de la vida moderna", y se mostró convencido de que "atrapará" al público de todas las edades.