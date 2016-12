El brindis con los mecenas

La Volpe Band estrena segundo álbum Micro-Revolución. La formación grancanaria descubre las nuevas canciones hoy viernes en The Paper Club, en un concierto "bastante largo que será como un resumen de los discos", tal adelanta Jorge Brito, voz y guitarras. Al igual que ocurrió con el primer trabajo, de título homónimo y publicado en 2014, la grabación y edición de este se hizo mediante una campaña de micromecenazgo.

Fin de etapa para La Volpe Band. Como un ansiado y esperado parto llega Micro-Revolución, el segundo disco de los grancanarios. Armado mediante una campaña de crowdfunding -al igual que se hizo con el disco de debut La Volpe (2014)- y grabado y masterizado por el propio grupo en Estudio Uno en Madrid, el nuevo repertorio de la banda protagoniza el concierto de presentación que se celebra hoy viernes en The Paper Club, a las 23.00 horas, con los también grancanarios de Zeason como banda invitada.

Los micromecenas tendrán esta noche su recompensa, y los músicos el premio a un intenso año de trabajo. "Tenemos ganas de parir todo esto", bromea Jorge Brito, voz y guitarras de La Volpe, "y de hecho hay temas que tienen más de dos años, alguno incluso de los primeros años que hemos rescatado ahora para que no se quedaran en el tintero".

Brito es con Ner Suárez, guitarra y teclados, "la célula y fundadores de La Volpe, el monstruo de dos cabezas" que dirige este proyecto que ha crecido a pasos de gigante en los dos últimos años. Con una formación que completan Carlos Franquiz (batería), Belén Delgado (bajo), César Martel (trompeta) y Juan Antonio Martín (saxo), el concierto de presentación "será bastante largo, como un resumen de los dos discos, quitando algún tema, y haciendo mención a todos los músicos que han pasado por La Volpe, porque hemos tenido tres baterías, tres bajistas, dos saxos, y en el disco hay cosas de toda esta gente", explica Jorge Brito.

El proceso ha sido agotador. Descartada la posibilidad de repetir en los estudios de Paco Loco, en Puerto de Santa María, en Cádiz, por razones de agenda del productor cuyo pulso contribuyó notablemente al sonido del disco de debut, La Volpe decidió hacer el trabajo por su cuenta.

"Ner y yo estuvimos en la mezcla del disco en Estudio Uno, en Madrid, y eso se nota. Salimos muy rotos del estudio. Estuvimos durante toda la mezcla, e imagínate revisar la misma canción durante cuatro horas, y hay partes del disco que todavía no puedo escuchar". Extenuado, pero con la sensación de relativo bienestar que otorga el trabajo terminado, Jorge Brito admite, en vísperas de la presentación en la capital grancanaria, que "necesito digerirlo". Nada que ver con el proceso del anterior. "El que hicimos con Paco fue al revés, y creo que este segundo disco tendrá más repercusión porque será más audible, entra mejor, más brillante, pedagizo, más alegre y vivo".

De vuelta a Paco Loco y lo que supuso para La Volpe Band, asegura el vocalista que "lo ideal para este Micro-Revolución habría sido un híbrido entre Paco Loco y Estudio Uno. Los arreglos de Paco son increíbles, tiene una visión musical que pilla el tema, lo viste, lo arregla y lo mejora en un momento". La experiencia con Paco Loco fue muy satisfactoria. Relata Jorge Brito que con el primer disco "llegamos al estudio con el esqueleto de las canciones, y de todos los arreglos que nos propuso, tiramos dos para atrás. Nos quedamos flipados, es más, terminamos la grabación y nos fuimos pensando que teníamos entre manos el disco del año".

En Barcelona

La historia de La Volpe comienza en Barcelona en formato trío doméstico y con un estilo que nada tiene que ver con el actual. "En Barcelona empezó todo porque mi primo Alberto, que es bajista en La Señora Tomasa, tocaba con nosotros y nos cogieron de la calle. Vino un promotor inglés y nos programó en una sala. Fue el 12 de noviembre de 2012, fue inolvidable. Montamos los temas a partir de unos que yo tenía, y los arreglamos a guitarra, cajón y timple".

Es La Volpe "es un monstruo que camina solo, que ha ido creciendo de una manera vertiginosa sin parar". Los temas que han compuesto hasta la fecha "han salido a borbotones, un no parar en cuatro años, y ahora con este concierto y disco vamos a descansar, y pensar por donde vamos a ir".

Diez temas, los mismos que el primero, se presentan en Micro-Revolución. Piezas como Quebec, Bitter y Calypso reflejan la progresión de La Volpe Band. La prueba de su actual estado de forma, sin la presión del estreno de hoy viernes en The Paper Club, quedó bien resuelta semanas atrás en la primera edición del reciente Festival Cero, donde la banda compartió cartel con Viltown y Papaya. Con anterioridad, el quiebro que supuso la cancelación del proyecto conjunto con The Birkins previsto el 26 de noviembre en el patio del Teatro Cuyás, en el marco del Festival Creatividad y Experimentación Musical, FEX, y que abortó el amago de lluvia. Un envite en el que ambas bandas cruzaron repertorio con nuevos arreglos que previsiblemente llegará con el nuevo año.

Micro-Revolución es un nuevo paso en busca de un lenguaje musical propio. "Sigue siendo un disco de rock, aunque el primero tampoco se como encasillarlo, nos ponemos esa etiqueta, y si hay que buscar alguna, logicamente, el sonido Volpe". Asegura Jorge Brito, y sin que este segundo episodio se haya liberado entre mecenas y público en genera, que quizás "el tercero será el definitivo". El razonamiento del cantante se apoya en la traslación al directo de los temas de estudio, algo que a fuerza de gimnasia rítmica se han conseguido en Micro-Revolución. "A la hora de los directos, la gente nos decía que sonábamos mucho mejor que en las grabaciones, y en este disco parece que es un trabajo en directo, aunque también entiendo que es bueno dejar cosas para los conciertos, que las canciones evolucionen de otra manera, y de cara a un tercero, si lo hay, espero que sea una mezcla de ambos".

El título del álbum tiene mucho que ver con el itinerario de La Volpe desde la etapa en Barcelona hasta la fecha, y de la filosofía de vida con la que comulga el grupo. En este contexto, Jorge Brito señala que "Micro-Revolución tiene un mensaje muy claro sobre esos pequeños actos que podemos hacer, en tu familia, tu casa, en tu barrio; no somos gente que vaya con el puño en alto en busca de grandes gestos, como ocurre, por ejemplo, gente que habla de Trump, que lo sigue, y no sabe quien es el alcalde su pueblo".

En lo musical, esta actitud se plasma en el compromiso de "empezar por lo nuestro, el campo de acción más cercano, y como músicos nuestro reto es seguir grabando discos, buenas canciones, y en este sentido este es nuestro granito de arena en favor de la música".

La autoproducción y el micromecenazgo han sido las herramientas que han situado a La Volpe en un puesto destacado en la escena canaria. Y como muestras, el impacto que tuvo el primer disco. "Funcionó bien y se activo la campaña de crowdfunding, y eso que no tenemos ni agencia de managenment, ni productora, siempre hemos sido un tanto underground, y seguramente no hemos hecho la promo necesaria para que el disco sonara en Londres o en otra ciudades de Europa", detalla el vocalista. "Nuestro fin es dejar buenos trabajos, da igual no sean tan mediáticos pero que algún día mires para atrás, y digas está bien hecho, que ha envejecido bien. Y el que sea analógico también le da un toque romántico".

Tampoco La Volpe ha buscado una discográfica y/o distribuidora que le abrigo y posicione el producto más allá de la venta por correo que gestiona el grupo, o en los conciertos. Afirma Jorge Brito que "no hemos tirado muchas piedras hacia afuera en busca de discográfica. Ni siquiera tenemos un videoclip, somos bastante punkies en ese sentido porque las coasas han sucedido así. Ahora lo haremos de otra forma con la idea de salir fuera, a Tenerife, la Península, a Londres y países angloparlantes, hay contactos, y el tema es montar una gira que salga a cuenta, mínimo a coste cero."

La Volpe y Micro-Revolución es es parte de la cosecha musical de 2016 en Canarias en un año que según Brito "ha sido muy bueno para las bandas canarias, que nada tienen que envidiar a las de fuera".