Un ´Legado´ en busca de museo

Una reflexión crítica sobre la "cultura espectáculo" que se prodiga en la gestión de las distintas instituciones públicas hacia la visibilidad del arte canario y de sus protagonistas. Este es el discurso que preside la exposición Legado, que inaugura la galería Manuel Ojeda, en la capital grancanaria, hoy viernes a las 19. 30 horas. Una colectiva de 23 "artistas históricos canarios" con la que el galerista pretende activar el debate sobre la ausencia de infraestructuras museísticas en la capital grancanaria que posibiliten la visibilidad de los artistas canarios de mayor relevancia desde el siglo XIX.

Una voz en contra de la programación que frecuenta los distintos espacios públicos ligados al arte en la capital. "El arte canario no puede seguir estando secuestrado en las instituciones públicas", sostiene el galerista, para argumentar que "necesitamos un museo permanente en nuestra ciudad".

En Legado y gracias a la colaboración de coleccionistas privados que han cedido el grueso de las obras expuestas entre pintura y escultura, se reúnen piezas de Manolo Millares, Plácido Fleitas, Jesús Arencibia, Manuel Bethencourt, José Aguiar, José Arencibia Gil, Jorge Oramas, Manolo Padorno, Ángel Pérez, Santiago Santana, Antonio García, Pedro González, Tony Gallardo, Eduardo Gregorio, Juan Guillermo, Miró Mainou, Juan Hernández, Lola Massieu, Juan Jaén, Nicolás Massieu, Manuel Martín González, Felo Monzón y María Belén Morales.

"Son unas 40 piezas de artistas fallecidos y que no están representados, casi todo de propiedad privada, porque la idea de la exposición es poner en valor el papel del coleccionista de arte, que es quien tiene mérito para que muchas obras no acaben en la basura", detalla Ojeda. Con esta muestra, que estará abierta al público en la galería de la calle Buenos Aires nº3 hasta el 27 de enero de 2017, se reivindica la creación de un Museo Canario de Arte Moderno y Contemporáneo cuyo emplazamiento, a juicio del galerista, podría ser "el Gobierno Militar, en San Telmo, un edificio enorme que está vacío, que es patrimonio del pueblo, y por ejemplo, se podría dedicar una sala a Nicolás Massieu, otra sala sala a Millares, no hace falta hacer nada, ni sacar el proyecto a concurso, ni nada de eso".

Contrario al proyecto de Museo de Bellas Artes que propugna el Cabildo a construir en la superficie no rehabilitada del antiguo Hospital San Martín, ya que entiende que "es un proyecto parado que requiere un gasto de mucho dinero, y creo que con esa inversión incluso se compensa a los militares para que se vayan a otra parte".

Manuel Ojeda lamenta que el grueso de los artistas que convergen en Legados no sean visibles para la ciudadanía y los turistas, cuando otros de la talla de Martín Chirino y Néstor Martín Fernández de la Torre, cuentan en la capital grancanaria con fundación y museo, respectivamente. Ojeda enumera además los centros dedicados a Antonio Padrón, en Gáldar; a Juan Ismael, en Fuerteventura; y a César Manrique, en Lanzarote.