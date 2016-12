Julieta tiene una cita en el Galdós

La próxima primavera traerá otra edición -la cuarta ya- del Monopol Music Festival (MMF) y con el cambio de estación, de la mano del propio certamen, Julieta Venegas regresará a Las Palmas de Gran Canaria. La cita con la artista tijuanense, que el pasado 17 de noviembre ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Pop/Rock por Algo sucede (Sony Music, 2015), será el 6 de abril -un jueves- en el Teatro Pérez Galdós y las entradas se pondrán a la venta -probablemente- la semana que viene.

El recital en el coliseo grancanario será la tercera parada de Julieta Venegas (Long Beach, California; 1970) en Canarias durante la primera semana de abril. Dos días antes, el día 4, Fuerteventura acogerá a la cantante mexicana que, 24 horas después, se dejará caer por Tenerife con Parte Mía Tour 2017, una gira para la que ya tiene fechas confirmadas en ciudades como Anheim y San Diego (EE UU), México DF, Londres (Reino Unido), Lausana, Soleura y Zúrich (Suiza), Gijón o Girona.

Después del boom, a nivel de masas, que alcanzó hace una década con los discos Sí (RCA, 2003) y Limón y Sal (Sony, 2006) -tras ser descubierta mayoritariamente en España a partir de la colaboración que firmó con Coti en Nada fue un error-, Julieta Venegas ha recogido una buena cantidad de elogios, entre crítica y público, con su última trilogía de álbumes: Otra cosa (Sony, 2010), Los momentos (Sony 2013) y Algo sucede (2015), donde ha sido capaz de mantener el equilibrio entre credibilidad y lo comercial.

La presencia de Julieta Venegas en el MMF 2017, que da forma a un programa que combinará la exhibición de documentales musicales con conciertos -dentro del LPA Film Festival-, se convertirá su sexta visita a Gran Canaria. Desde su primera parada, para asomarse por el Espal de Vecindario, la cantante se ha dejado ver por la Isla de manera constante. En 2004 pasó por el Cicca para presentar Sí; en 2007, con Limón y Sal bajo el brazo, desfiló por Vecindario y Maspalomas; y en 2012, con Otra cosa.

El concierto de Julieta Venegas será el plato fuerte del Monopol Music Festival, pero sólo es la punta del iceberg que asoma por la superficie: la programación, además de la cita diaria de documentales musicales en los Multicines Monopol, proyecta una serie de recitales en la Plaza de Santa Ana.

El desafío del MMF es dar continuidad y enriquecer el formato de las pasadas ediciones, por las que pasaron artistas como El Guincho, Fajardo, Texxcoco, Boreals, Banadú, Mi capitán, La Volpe Band, Keiko, Pumuki, James and Black, Good Company, Alan Himar, Así se murió, Los Labios o Egon Soda para poner música a una muestra que empezó en las salas de cine.

Al igual que este año, el MMF en 2017 se integrará en el LPA Film Festival -que se celebrará entre el 31 de marzo y el 7 de abril-. En sus tres ediciones anteriores, en el Monopol se exhibieron documentales como The Amazing Nina Simone, de Jeff L. Lieberman; Amy, de Asif Kapadia; Janis: Little Girl Blue, de Amy Berg; Mr. Dynamite, de Alex Gibeney; The Reflektor Tapes, de Kahlil Josep; Finding Fela!, de Alex Gibney; Tu voz entre otras mil (Antonio Vega), de Paloma Concejero; Lemmy, de Greg Olliver; Ginés Cedrés: Hasta el Amanecer, de Nico Alva; o Leonard Cohen: Bird On A Wire, de Tony Palmer