"Era un gran músico y un genio, no ese ídolo de masas que la gente veía"

George Michael no fue un artista enclaustrado en los surcos de sus discos; su excelente voz y su magnetismo sobre el escenario hicieron de sus presentaciones en directo eventos muy especiales en los que lo artístico y lo espectacular se balanceaban de forma exquisita.

Lartaun Pérez, CEO de la agencia Pop House y exDJ, asistió a la actuación que el británico ofreció hace diez años en el madrileño Palacio de los Deportes: "Era un gran músico y un genio, no ese ídolo de masas que la gente veía, no el ídolo de fans que cantaba en Wham. Igual que de Prince se dice que cantaba, componía y tocaba, algo similar se puede afirmar de George Michael, que como compositor era excelente".

El cantante, que presentaba entonces los temas de su último disco de estudio, Patience, había refinado una propuesta escénica sobria y muy centrada en la música, apenas arropada por unas proyecciones. Lartaun defiende la evolución que George mostró a lo largo de los años, siempre en busca de una maduración de sus posibilidades artísticas : "Los dos LPs de madurez, Listen without prejudice y Older no me parecen música ligera ni comercial , sino de calidad".

La música y, sobre todo, la voz del protagonista centraron toda la atención de aquella cita madrileña, ya empañada con la nostalgia de lo que es desafortunadamente un evento irrepetible. "En esa época iba acompañado de unos músicos tremendos y de voz estaba estupendo, tenía una voz prodigiosa que subía y bajaba por la melodía. Él no era de esos músicos que modifican la melodía en directo, lo cantaba todo hasta arriba", recuerda Pérez.

El cantante bien se preocupó de que nada desviara el foco de la propuesta musical. "No tenía coreografías maravillosas ni cuerpo de baile, sólo unas proyecciones". Una de estas proyecciones acompañó la interpretación del tema Shoot the dog e hizo explícito el rechazo del músico a George Bush Jr y su invasión bélica de Irak. El público supo valorar lo que George Michael les ofreció esa noche. "Se centró en la música, era más un recital que un concierto y la gente respondió bien a la propuesta, con todo el mundo aplaudiendo muchísimo. Quien iba apreciaba su nueva faceta", finaliza.