'Mamma Mia!' asoma por Canarias

Esta noche tendrá lugar la primera de las funciones que el musical Mamma Mia! tiene programadas en Canarias -las nueve primeras, en el Auditorio de Tenerife; después, del 6 al 22 de enero, en el Teatro Pérez Galdós (Gran Canaria)-. El equipo lleva tres días montando esta producción en el escenario tinerfeño, que ya luce las estampas griegas del espectáculo y acoge los brillantes vestidos que llevan las actrices, algunos de los cuales cuestan 6.000 euros y pesan siete kilos. Será la ocasión para los canarios de ver a la popular actriz Nina protagonizando el musical, ya que, cuando Mamma Mia! viajó por primera vez a las Islas, en 2009, la protagonista sufrió un accidente que no le permitió salir a escena ni en Tenerife en ni Gran Canaria.

El equipo de producción culminó ayer con los preparativos del musical, que llegó a Tenerife, tras una semana de viaje desde la Península, empaquetado en cinco tráileres. Hoy desembarca el equipo artístico para hacer un ensayo general antes del estreno de esta noche, a las 20.30 horas. Las entradas para disfrutar de este montaje que hace un repaso por los mejores temas del grupo nórdico de los 70 Abba, oscilan entre los 26 y los 71 euros.

Entre los 300 cambios de vestuario que se llevan a cabo durante el musical, trajes de baño incluidos, destacan los vestidos que utilizan la protagonista y sus dos amigas cuando reviven los momentos de su juventud, tiempos en los que formaban el grupo musical Donna and The Dynamos. Cada uno de estos trajes, hechos a mano y a medida, tiene cosidas pequeñas estrellas de cristal Swarovski, una de las causas principales que hace que estén valorados en 6.000 euros y que pesen siete kilos, algo que no ayuda a las actrices, que tienen que llevarlos puestos mientras cantan y bailan en directo. "Es como una segunda piel para ellas pero necesitan de dos sastras para ponérselos y en una ocasión tienen solo 38 segundos para cambiarse", explica Juan Carlos Fernández, uno de los regidores de la versión española de Mamma Mia!, puesta en pie desde Londres y que cuenta con los mismos directores. Como se puede imaginar, estos preciados trajes, muy al estilo Abba y la música disco de los años 70, se lavan tras cada función, trabajo que se hace a mano y por el cual suelen requerir muchas reparaciones.

Otra de las curiosidades que el regidor compartió es que cuatro de los técnicos se visten como los actores y parecen formar parte del elenco solo para mover entre escena y escena las carras, que son las estructuras móviles que conforman el decorado.

Para que los canarios puedan disfrutar de esta producción de éxito, que se estrenó en Londres en 1999 y en España en 2004, se trasladan a las Islas 80 personas: 28 actores, 48 técnicos y 4 bailarines de reserva. Estos intérpretes, dos chicos y dos chicas, se saben los movimientos de absolutamente todo el elenco, de tal forma que si alguno sufre un percance, ellos pueden sustituirlos. Además, cada protagonista cuenta con dos actores que saben de sobra sus papeles para interpretarlos si hace falta.

No solo las actrices cantan y bailan en vivo, sino que hay una banda de seis músicos que tocan en directo las míticas canciones de Abba, tan queridas por el público.