Aerosmith, confirmado en el Heliodoro

Los amantes de rock de los años 70, 80 y 90 en Canarias están de enhorabuena. Aerosmith, la banda que lideran el cantante Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry ofrecerá el último concierto de la gira 'Aero-Vederci Baby European Tour -el tour que se presenta como la despedida de la mítica banda estadounidense- en Santa Cruz de Tenerife el próximo 8 de julio, un directo que tendrá lugar en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de la capital tinerfeña a partir de las 22.00 horas, según anunció ayer la Fundación CajaCanarias.

Canción tan míticas como Angel, Crazy, Dream On, Cryin' o Walk this way, y que forman ya parte de la historia sonora del siglo XX sonarán en directo por última vez en las Islas Canarias, gracias a la iniciativa de una productora de Tenerife.

El acto de presentación del concierto tendrá lugar este jueves, a las 11.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz y contará con la participación del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez; el consejero de Turismo del Cabildo, Alberto Bernabé, y el director general de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Luaces.

En este acto de presentación se darán a conocer los principales datos de interés de un espectáculo destinado a convertirse en la cita más importante del rock internacional jamás celebrado en Canarias: elementos técnicos y artísticos, número de entradas disponibles y precios de las distintas localidades para despedir de Europa a 'Los chicos malos de Boston' como merecen, tras 45 años sobre los escenarios y haber vendido más de 165 millones de discos en todo el mundo.

La gira Aero-Vederci baby arranca el 17 de mayo de 2017 en Tel Aviv y visitará Zurich, el 5 de julio, antes de poner rumbo a las Islas Canarias. Antes, el 29 de junio, el quintento formado por Tyler y Perry, junto al batería Joey Kramer, el bajista Tom Hamilton y el guitarra Brad Whitford, estará en el escenario del Auditorio Miguel Ríos de Madrid y el 2 de junio en el Rock Fest de Barcelona, que se celebra en el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet junto a otras estrellas del firmamento del rock como Iron Maiden, Whitesnake, King Diamond o Thin Lizzy. Pero la última fecha es en el Heliodoro.