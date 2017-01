Jóvenes, músicos, canarios y unidos

El debut de la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) ya es cuestión de horas. La nueva formación de 94 músicos da la bienvenida al 2017 con un concierto de Año Nuevo, mañana, en el Teatro Guimerá, en Santa Cruz de Tenerife, y al que seguirá su primer concierto en Gran Canaria, el 2 de enero, en el Auditorio Alfredo Kraus, y otros dos conciertos más Fuerteventura y Lanzarote, los días 3 y 4. Bajo la batuta de su director, Víctor Pablo Pérez, el repertorio que afrontará la Jocan cuenta con el estreno absoluto de 'Obertura Canaria', del compositor canario Emilio Coello, y piezas de Mozart y Dvorak.

Se cumple un sueño: la Joven Orquesta de Canarias, Jocan, un proyecto clave para los músicos del Archipiélago que ha puesto en pie este año el Gobierno de Canarias tras un intento fallido de hace unos años. Dirige la formación, conformada por 94 intérpretes canarios o residentes en las Islas de menos de 30 años, Víctor Pablo Pérez, quien aseguró ayer en el primer ensayo conjunto de la Jocan, que contó con la visita del presidente del Gobierno Canarias, Fernando Clavijo, que "no es que este proyecto sea necesario, es que es imprescindible, y si el intento anterior solo duró tres encuentros, esta orquesta tiene que durar mínimo 300".

La Jocan se estrena ante el público mañana en un concierto de Año Nuevo en el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña y actuará el lunes 2 de enero con el mismo repertorio en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria; el martes en Fuerteventura y el miércoles en Lanzarote.

La recaudación estará destinada a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert. El repertorio cuenta con el estreno absoluto de Obertura canaria, del compositor canario Emilio Coello; Rondó para piano y orquesta KV 382, de W. A. Mozart, con el pianista canario Iván Martín como solista, uno de los músicos más brillantes de su generación; y la Sinfonía nº 9 en mi menor Op. 95 del Nuevo Mundo, de A. Dvorak.

La sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife albergó ayer el primer ensayo conjunto de 87 de los 94 músicos que forman la Jocan, con unos primeros resultados que apuntan alto, tras toda una semana de intensos encuentros por instrumentos bajo el asesoramiento de reconocidos pedagogos musicales. También acudió a esta cita histórica el director académico de la formación, Korstian Kegel; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Carlos Acha; el compositor de la pieza que estrenan el domingo, Emilio Coello; y la directora general de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno.

Obertura canaria es el título de la obra compuesta por Coello el pasado verano especialmente pensada para la Jocan e inspirada en el folclore canario. "En esta obertura he querido dar pinceladas de las músicas que se me han quedado en mis viajes por las Islas porque ¿qué hay mejor para presentar a nuestra orquesta que nuestra música?", explicó el compositor a los jóvenes antes del ensayo de ayer en Santa Cruz. "He sido un estudiante fuera de Canarias como vosotros" añadió Coello, quien terminó sus palabras de aliento deseando que "vuestras ganas y empuje de hacer música no se agote nunca".

Víctor Pablo Pérez agradeció los apoyos institucionales con los que cuenta la orquesta, iniciativa de la consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, y dejó claro que "sin presupuesto no hay nada que hacer". "Este proyecto me consta que viene de un gran convencimiento y es una apuesta personal de Fernando Clavijo, y espero que tenga continuidad porque sin ella esto no servirá para casi nada", añadió el director artístico.

Moreno señaló que "este es uno de los proyectos más satisfactorios que hemos puesto en marcha este año, que nace con vocación de continuar, y donde lo importante son ustedes -los músicos- y los que formarán parte de la Jocan cuando ustedes sigan sus caminos". Los intérpretes de esta nueva formación, jóvenes músicos recién titulados o que cursan sus últimos estudios en centros de las Islas o fuera de ellas, fueron elegidos por convocatoria pública hace pocos meses. La Jocan realizará en 2017 un total de 15 conciertos en ocho islas del Archipiélago.