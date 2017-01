Mota salva del tedio la noche televisiva de fin de año

Con frecuencia las noches más importantes del año desde un punto de vista social son las peores noches del año desde un punto de vista televisivo. Los programadores son conscientes de que esta noche, aunque hay que fingir que es crucial, es sólo un puro trámite al que conviene dedicar el menor tiempo posible y al que conviene olvidar cuanto antes. Los espectadores que están pasando la noche en grupo no van a estar mirando la televisión, y los espectadores que están pasando la noche solos no van a estar mirando esa televisión. Por eso, lo mejor que pueden hacer las cadenas es limitarse a repetir lo que hacen una y otra vez cada Nochevieja. ¿Acaso el carácter tradicional no es el corazón de estas fiestas? Pues convirtamos esta Nochevieja en una imitación de la anterior. ¿Qué lleva triunfando las últimas Nocheviejas? ¿Imitaciones? Pues hagamos una imitación de la Nochevieja a base de hacer una Nochevieja de imitaciones. Recopilemos las Nocheviejas a base de hacer una Nochevieja de recopilaciones.

En realidad sólo el vestido de Cristina Pedroche, en Antena 3, y el ingenio de José Mota, en La 1, aportaron alguna novedad a la Nochevieja televisiva

La 1 demostró que es la cadena reina de la televisión al menos durante una hora al año: el especial de Nochevieja de José Mota y sus imitaciones. Divertido, más que digno, ingenioso y resolutivo. No sabemos a qué espera la televisión pública para cargárselo.