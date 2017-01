Mattias Nilsson llena de jazz el Gabinete Literario

Mattias Nilsson ofrecerá mañana, a partir de las 20.00 horas, un concierto en el Gabinete Literario. El pianista sueco presentar su primer disco: Dreams of Belonging, un trabajo con ocho temas en el que se mezclan el jazz, el folclore escandinavo y toques de música moderna -como un cover del Gentle on My Mind de John Hartford-. La entrada para disfrutar la velada cuesta ocho euros. LA PROVINCIA