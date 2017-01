Nedda de ´Pagliacci´, siguiente desafío de la soprano Davinia Rodríguez en Turín

Davinia Rodríguez arranca 2017 bajo la buena estrella que iluminó su camino durante 2016. La soprano grancanaria, que en octubre brilló en Viena junto a Plácido Domingo en Macbeth (Giuseppe Verdi), apunta ahora hacia Italia. En Turín, la capital del Piamonte, tiene reservado un papel especial para afrontar el año nuevo: el de Nedda en la ópera Pagliacci.

Los personajes que ha ido incorporando paulatinamente a su repertorio Davinia Rodríguez se han transformado en grandes triunfos personales. El último fue el pasado mes de octubre en Viena, cuando debutó con el rol de Lady Macbeth, de la ópera Macbeth de Giuseppe Verdi, al lado de Plácido Domingo. Su trabajo en la capital austriaca fue un éxito confirmado tanto por parte de la crítica -según la cual creó "un papel que permanecerá en la memoria"- como del público, que la premió con una larga ovación en el estreno y en cada una de las funciones interpretadas en el legendario Theater an der Wien.

Un personaje fascinante

El nuevo año se abrirá para la cantante grancanaria con su regreso a Italia, esta vez para debutar el papel de Nedda de Pagliacci en su primera aparición en el escenario del Teatro Regio de Turín, uno de los más importantes del país, ocasión en la que estará dirigida musicalmente por Nicola Luisotti.

Del popular título de Ruggero Leoncavallo, la soprano grancanaria cantará cuatro funciones, entre los días 11 y 22 de enero, en la capital piamontesa. "Nedda no es un rol largo pero es muy intenso y demandante", afirma Davinia Rodríguez antes de apuntar que "su lado emocional te pide mucha energía y te obliga a prepararlo con mucha dedicación y cuidado; de Nedda me fascina todo: se trata de una chica sola, que afronta las dificultades de la vida sin la ayuda de nadie; es fuerte y se ve obligada a vivir bajo la carpa de un circo no por elección propia sino por necesidad. Es un rol que me tiene entusiasmada, y el hecho de debutarlo precisamente en uno de los escenarios de Italia más importantes como es el del Teatro Regio de Turín me llena de emoción, sobre todo en este momento tan especial que estoy viviendo en mi carrera", concluye.

Más adelante la esperan importantes actuaciones, entre las cuales destacan su regreso a la temporada de ABAO-OLBE en Bilbao para debutar el emblemático papel de Donna Anna del Don Giovanni mozartiano; su debut en el papel protagonista de Maria Stuarda de Donizetti en el Teatro Carlo Felice de Génova; el Te Deum de Dvorák, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria; y su vuelta al Teatro San Carlo de Nápoles con su aclamada Amelia Grimaldi de Simon Boccanegra.