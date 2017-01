Animayo consolida su cita madrileña y se dirige a Barcelona

En su reciente edición en Madrid Animayo consiguió reunir a profesionales, estudiantes, curiosos, seguidores y fans del sector, colgando el cartel de completo en muchas de las sesiones. Animayo consolida de esta forma su presencia en Madrid como cita ineludible para el encuentro de todos los amantes de esta industria.

El éxito alcanzado por Animayo en la capital y su posicionamiento quedó patente en las cifras de asistencia, con casi 2.000 entradas vendidas. Algunos de los participantes vinieron de ciudades cercanas a Madrid como Toledo, Segovia e incluso Zaragoza.

Muchas de las escuelas y centros educativos más importantes se hicieron eco de la propuesta asistiendo con sus alumnos, amén del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad, colaborador principal del evento.

Los últimos avances en realidad virtual, animación 2D y 3D, diseño de personajes, CFX, stopmotion, efectos visuales, etc. han cambiado la forma de comunicarnos. No sólo las películas ya no se entienden sin animación o efectos visuales, sino que el lenguaje de la comunicación de masas del siglo XXI está basado en estas técnicas.

Origen grancanario

Animayo, que surgió en Gran Canaria hace 11 años, es una cumbre cuyo eje central son las masterclasses, las ponencias, los cursos y los talleres de las estrellas internacionales invitadas, todos ellos expertos y maestros del cine de animación, los efectos visuales y el ámbito del videojuego. Un encuentro para estudiantes, aficionados y profesionales del sector, enfocado a la formación y al desarrollo de las nuevas producciones, todo en paralelo a un festival internacional con 12 años de posicionamiento, que ha demostrado ser un referente por su competitividad, su excelencia y su calidad.

Animayo lleva seis años organizando su evento propio en Los Ángeles y presentando su palmarés en estudios como Walt Disney Animation, Dreamworks Animation y Sony Pictures Animation. La cita anual del Festival en Gran Canaria es el pistoletazo de salida para un recorrido alrededor del mundo, con acciones en Gran Canaria, Madrid, Los Ángeles, Bombay, Lisboa, Huesca, Zaragoza, Holanda, Sevilla, Uruguay y Lanzarote. Su siguiente cita se sitúa en Barcelona. Será el primer año de Animayo en la ciudad y llega repleto de actividades que se realizarán con la colaboración de la Obra Social "la Caixa", FX Animation Barcelona 3D & Film School, El Centro Checo de Madrid y el Centro Eslovaco.

Animayo Barcelona rendirá un especial tributo a un invitado de honor de lujo, Claudio Biern Boyd, uno de los padres de la animación española y europea. Con él se adentrará en aquella maravillosa época de la animación de los años 80.