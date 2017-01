Gran Canaria tienta a los Scorpions

Le guste o no el heavy metal, es probable que usted, en alguna ocasión, puede incluso que en pleno ataque de euforia tras una buena juerga, haya cerrado un bar del Kasbah con una balada de los Scorpions de fondo -casi seguro que al ritmo de Still Loving You y con la intención de arrimarse a alguien-. Si no cae en la cuenta, si no recuerda el tema, busque entre su colección de discos -sobre todo en la zona de la estantería dedicada para los recopilatorios adquiridos en la teletienda-, rastree en Spotify o vaya a Youtube. Seguro que el reencuentro con la melodía le refresca la memoria. Pues bien, es muy factible que esa canción suene en directo el próximo verano en Gran Canaria con los Scorpions sobre el escenario si fructifican las negociaciones entre la banda alemana y una productora local para celebrar un concierto en la Isla.

De concretarse el recital, Gran Canaria recibiría a otra banda grande. Porque Scorpions, si se rasca un poco sobre la superficie acaramelada de sus baladas, es mucho más que Still Loving You. El grupo, tras 50 años en la carretera, ha dejado algunos discos de primer nivel -In Trance (1975), el directo Tokyo Tapes (1978), Lovedrive (1979), Love at First Sting (1984) o, sobre todo, Blackout (1982)- y varios himnos dentro del mundo metalero: Always Somewhere, Backstage Queen, Bad Boys Running Wild, Big City Nights, Blackout, Coming Home o Dynamite.

Fundado en Hannover (Alemania) a finales de los 60, el grupo ha vendido a lo largo de su carrera algo más de 100 millones de discos, una cifra que le permite ocupar un lugar de privilegio en el olimpo metalero. En la alineación actual de Scorpions, de la formación original, sólo resisten el guitarrista Rudolf Schenker y el vocalista Klaus Meine -que entró a formar parte de la banda junto a Michael Schenker, quien posteriormente se unió a UFO-.

Múltiples cambios

Desde que dieron con sus primeros acordes hasta ahora, por Scorpions han pasado un buen número de músicos para dar forma a un grupo que durante los últimos años ha funcionado como una marca. Ahora acompañan a Meine y Rudolf Schenker tres integrantes más: el guitarrista Matthias Jabs -desde 1978 en la banda-, el bajista polaco Pavel Maciwoda y el batería sueco Mikkey Dee -que acompañó a Lemmy kilmister durante los últimos años de Motorhead-. Antes, por Scorpions, pasaron músicos como Uli Jon Roth, Francis Buchholz o Herman Rarebell.

De confirmarse el paso de Scorpions por Gran Canaria -casi con total seguridad se celebraría en la capital-, la Isla sumaría otro recital de grandes dimensiones -y diferentes estilos- a su calendario. Para 2017 ya están confirmados los conciertos de Elton John -Gran Canaria Arena, 18 de julio-, Los Secretos -Auditorio Alfredo Kraus, 21 de enero-, Jorge Drexler -Auditorio Alfredo Kraus, 10 de febrero-, Leiva -Gran Canaria Arena, 10 de marzo-, Julieta Venegas -Teatro Pérez Galdós, 6 de abril-, Dani Martín -Auditorio Alfredo Kraus, 18 de mayo- y Melendi -Gran Canaria Arena, 5 de agosto-.