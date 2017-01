Melodías a través de los sentidos

Los músicos de la Mahler Chamber Orchestra ensayan con los niños al abrigo del programa ´Feel The Music´.

Los músicos de la Mahler Chamber Orchestra ensayan con los niños al abrigo del programa ´Feel The Music´. LA PROVINCIA / DLP

La Mahler Chamber Orchestra (MCO), formación internacional, libre y nómada constituida por 45 músicos de 20 países de todo el mundo, inaugurará este fin de semana la 33º edición del Festival Internacional de Música de Canarias con dos conciertos en el Auditorio Adán Martín de Tenerife y el Auditorio Alfredo Kraus, los días 7 y 8 de enero. A ambos conciertos les sucederá un periplo isleño hasta completar siete conciertos en las siete islas del Archipiélago.

Y en la cuenta atrás para el despegue de esta cita musical, esta aclamada formación ha aprovechado su estancia en las islas para celebrar una nueva edición de su proyecto social Feel The Music. Se trata de un programa pedagógico que acerca el universo de la música a los niños sordos y con discapacidad auditiva para que puedan experimentar su riqueza y "aprenden a sentir las melodías y los instrumentos, en muchos casos, por primera vez en su vida".

Así lo manifestó Johane González, contrabajo de la MCO, quien regresa a Gran Canaria después de cinco años, tras haber desempeñado el puesto de contrabajista principal en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), entre 2003 y 2011. "Para mí, volver a esta isla querida de la mano de la mano de la Mahler Chamber Orchestra es un sueño hecho realidad", declaró el músico, que ocupa una plaza tutti en la MCO desde 2015.

El contrabajista participó ayer en una primera sesión del programa Feel The Music en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife con niños y niñas, entre 9 y 14 años, que sufren distintos grados de discapacidad auditiva. "Es un programa muy especial porque los pequeños aprenden a descubrir la música con el resto de los sentidos. Y resulta impresionante lo mucho que llegan a sentir la música", revela González, que participa en el programa por tercera vez. "Muchos de ellos no pueden escucharnos, pero nos observan mientras interpretamos, interactuamos y hacemos música", explica González. "Por lo general, esto es algo totalmente nuevo para ellos, así que les explicamos cómo funcionan los instrumentos y ellos los tocan por primera vez. Los que más les gusta son el contrabajo o la percusión, porque sienten sus vibraciones. Luego, trabajamos con ellos distintas workshops en torno a los instrumentos, con ejercicios de palmas y de bailes. Y ellos entienden y siguen los ritmos". Las actividades incluyen una invitación a que los niños acompañen a los músicos durante los ensayos de la MCO.

Feel The Music nació en 2012 al abrigo del proyecto Beethoven Journey, impulsado por el pianista Leif Ove Andsnes con motivo de la pérdida auditiva que sufrió el célebre compositor, director y pianista alemán. Hasta la fecha, se ha celebrado una quincena de ediciones en 9 países de Europa y Asia, toda vez que el programa fue distinguido con el European Educational Program of the Year en 2014.

Por su parte, González asegura que "la evolución de los niños es notable". "Un día, interpretamos seguidos un Allegro y un Lento y les preguntamos a los chicos qué habían sentido. Y muchos respondieron que el Allegro les había transmitido muchas ganas de hacer cosas, mientras que el Lento les había contagiado ganas de dormir", revela el músico. "Y una niña, incluso, dijo que, durante el Lento, se imaginaba que llovía. Y era una niña completamente sorda. Son cosas que te roban el corazón".