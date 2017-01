La grancanaria Cristina Ramos arranca en Pamplona la gira de ´Rock Talent´

La cantante grancanaria Cristina Ramos, que saltó a la fama como ganadora del programa de televisión Got Talent con una propuesta en la que mezcló estilos como el rock y lo clásico de la ópera, inició ayer sábado, 7 de enero, el espectáculo audiovisual Rock Talent, en el que explora, a modo de tributo, las canciones de grandes artistas como Freddy Mercury o el canadiense Leonard Cohen, recientemente fallecido.

"Pamplona es como mi segunda casa y esto es como un regalo para toda la gente de aquí por lo bien acogida que me he sentido siempre", aseguró en una entrevista a Europa Press. El espectáculo, con 80 minutos de duración, presenta un rico maridaje entre la música, luz, imágenes y vídeos. "Hablar me cuesta más que cantar, pero cuando la gente se viene arriba llegan las energías para hacer cualquier cosa", destaco.

Ramos tiene la intención de recorrer con este show las principales ciudades del país. A finales de enero anunciará las fechas definitivas, que a buen seguro tendrá a las dos capitales canarias entre ellas.

El espectáculo cuenta con una importante presencia canaria. La fotografía la hace Sara Acosta; la iluminación, Iván Negrín; coreografía y dirección escénica, Mingo Ruano; los videos, Cristian Velasco; y los arreglos Germán Arias. La producción del espectáculo ha sido ideada por su pareja, el pamplonés Iñigo Irigoyen.