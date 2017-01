El Festival arranca sin alcanzar el lleno

20.30 horas. Auditorio Alfredo Kraus. Las luces de la sala sinfónica se atenúan. Los músicos de la Mahler Chamber Orchestra hacen su aparición en escena entre los aplausos del respetable. En el patio de butacas no hay lleno. Algunos claros y alguna fila sin su correspondiente melómano. La consejera Mariate Lorenzo había anunciado el lleno y lo corroboró el coordinador Nino Díaz. Los datos de taquilla del día 7 de enero reflejaban una venta de 1.345 entradas de un aforo total de 1.600 butacas. Los instrumentos retocan su afinación. Aparece el director checo Jakub Hru?a y se renuevan los aplausos. Silencio. Un leve movimiento de batuta y suena una leve melodía de vientos. Arrancó de esta manera, en Gran Canaria, la edición número 33 del Festival Internacional de Música de Canarias, FIMC, conocido ya como el de la polémica.

Tras la inauguración oficial, en la noche del sábado, en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, llegó el turno del Alfredo Kraus con un programa encabezado por una formación itinerante, la Mahler Chamber Orchestra, que ya pasó por el FIMC en 2012 con John Eliot Gardiner como director, y que, en esta ocasión, también ofrecerán conciertos en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro. El recital, con Frank-Peter Zimmermann como violín solista, contó con la interpretación del Concierto para violín y orquesta nº1, de Prokofiev, Nature, Life and Love, de Dvorak. Pero antes fue un autor canario, de la Orotava, el encargado de inaugurar el certamen. Gustavo A Trujillo presentó Chamán y con ello se sitúa como el primer autor del Archipiélago en abrir el Festival de Música.

Lo hizo con un patio de butacas con claras repartidas entre la platea, pese a que las autoridades habían anunciado el lleno absoluto, como sucedió en Tenerife. La polémica suscitada entre los seguidores y expertos, con la participación de un Consejo Asesor que cambió su organigrama a mitad de camino, por la ausencia de grandes nombres y orquestas de primera línea internacional parecía haber dejado el aprobado o suspenso en manos de la respuesta del público. La presente edición ha visto una reducción en el precio de los abonos por lo que se especula si una parte optó por comprar y reservar butaca con la intención de no perder su posición de cara a próximas ediciones. Al margen de esto, el aforo superó el 80% del total de butacas.

El origen de la polémica se remonta al mes de abril de 2016, con el cese, por parte de la empresa pública Canarias Cultura en Red, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de Candelaria Rodríguez como directora del Festival tras siete años en el cargo. Nino Díaz tomó el relevo como coordinador, una responsabilidad de con carácter transitorio y con la encomienda del Ejecutivo regional de busca nuevos aires para el certamen musical de mayor prestigio del Archipiélago. Díaz admitió ayer, antes del inicio del certamen, haber vivido los últimos días con algo de nervios por el estreno y la respuesta del público. Pero sus sensaciones tras la acogida en Tenerife y la previsión en Gran Canaria eran positivas. "El concierto fue espectacular y vimos al público entregado con la interpretación maravillosa de las tres obras", valoró, especialmente satisfecho con la acogida de Chamán , además de las de Prokofiev y Dvorak. "Zimmermann es de los mejores violinistas del mundo y la gente se quedó maravillada. Para mí, ha sido de las mejores interpretaciones que he oído de este concierto", añadió.

Este aseguró que la apertura con la obra de Trujillo fue un "detalle" que gustó mucho al público. Este aseguró que la buena acogida le da tranquilidad. "Eran conciertos muy importantes para saber como iba a reaccionar el público y la verdad es que estamos encantados. No nos imaginamos vernos en el Alfredo Kraus sin una entrada por vender en la taquilla. Lo importante es que hable la música. Llegó el momento de hablar. Vamos a disfrutar todos del festival", expuso.

Jerónimo Saavedra, miembro del Consejo Asesor del festival, apuntó que "la música ya lleva 33 años hablando por estas fechas". Este ha sido una voz contraria a los cambios en las prioridades del certamen y la ausencia de grandes nombres. "No voy a opinar antes de que los hechos confirmen mis previsiones. Pero la oferta es muy reducida y la respuesta de la taquilla ha sido clara y contundente. No se pueden inventar nuevos modelos. Aquí o en ningún lado. Un festival puede ser clásico o moderno, no hay más modelos", aseguró Saavedra que pidió al Gobierno de Canarias que nombre cuanto antes al nuevo director del FIMC.

La consejera del Gobierno, María Teresa Lorenzo, se mostró optimista respecto a esta edición. "Ha llegado el estreno y vemos gran expectación por los retos que nos hemos propuesta. La primera impresión, con llenos en Gran Canaria y Tenerife, ha sido muy positiva. Las obras han gustado muchísimo y el público está entregado. Hay que esperar pero el estreno ya ha sido un éxito", proclamo ésta.

Candelaria Rodríguez no se perdió un concierto como el de ayer y que ella programó, incluyendo el proyecto Feel the music, para acercar la música a niños con dificultades auditivas, antes de su salida. "Me siento feliz al ver que sigue la música. Esto es lo único que importa. La música y la cultura está por encima de todo. Así que animo que animo a la gente que venga a la mayoría del programa, porque la mayoría lo he programado yo", concluyó entre bromas.