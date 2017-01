Un documental y conciertos de homenaje se suceden en el aniversario

El primer aniversario de la muerte de David Bowie, que se cumple hoy, martes 10 de enero, estará rodeado de eventos especiales como la emisión de un documental de la BBC y una serie de conciertos tributo al icónico artista londinense en varias partes del mundo. Doce meses después de que el músico sucumbiera a un cáncer a los 69 años, el mundo de la cultura homenajea al cantante, virtuoso de la puesta en escena, maestro por excelencia de la reinvención y pionero del glam rock.

Nadie como Bowie conjugó con naturalidad un talento arrollador y un innegable magnetismo comercial con grandes dotes transgresoras. Y para celebrar su influyente herencia, la cadena pública BBC ha hecho un exhaustivo repaso a sus últimos cinco años con David Bowie: los últimos cinco años, que se emitió el pasado sábado. Esa película, dirigida por Francis Whately -que ya estuvo al frente de David Bowie: Five Years en 2013-, incluyó sonido inédito de la grabación de Lazarus, extraído del profético Blackstar, un trabajo plagado de simbolismos y referencias a la muerte, que se estrenó tan solo dos días antes de su muerte.

Tres meses

El nuevo filme de la BBC ha revelado aspectos desconocidos del compositor y ha desvelado que Bowie se enteró de que su enfermedad era terminal tan solo tres meses antes de morir. La cinta, centrada en sus últimos álbumes The Next Day y el citado Blackstar, indaga en la idea de que, pese a la apariencia de reinvención incombustible que emana de la trayectoria de Bowie (1947-2016), su obra presenta temas recurrentes, como la fama, la alineación y la mortalidad.

Además, durante este mes, hay programados conciertos con fines benéficos por varias ciudades del mundo con las que el artista mantuvo alguna conexión especial, como Londres, Nueva York, Los Ángeles, Sídney y Tokio. En ellos participan dos docenas de músicos que colaboraron con Bowie.

En Gran Canaria, la banda The Birkins hace su particular homenaje al autor de Starman este viernes en The Paper Club con el repertorio del álbum Ziggy Stardust.