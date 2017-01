Tres acciones para el maestro

Un 'concierto de acciones' con distintas piezas protagonizadas por Luis Sosa, Macarena Nieves, Pedro Déniz y Paco Rossique, presidió anoche la inauguración de 'Del CAAM a Juan Hidalgo'. El artista volvió a criticar la demora en recibir el Nacional de Artes Plásticas porque "hay gente que no me traga".

"Nunca he hecho nada en busca de un significado". Con esta reflexión, el artista Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria, 1924) despachaba la pregunta que varios periodistas le hacían anoche en el Centro Atlántico de Arte Moderno antes de la inauguración de la exposición Del CAAM a Juan Hidalgo, que reúne una veintena de obras fechadas entre 1969 y 1998, de los fondos del centro de Vegueta y de otros depósitos, que permiten acercarse al universo flexible de este pionero del arte de la acción y fundador del colectivo Zaj, a través de su experimentación con la palabra, el cuerpo y los objetos. Dos salas de la sede de Balcones 9 acogen hasta el 26 de febrero próximo esta propuesta expositiva comisariada por Mari Carmen Rodríguez, conservadora del CAAM.

El verbo de Juan Hidalgo es igual de provocador e irónico que su obra, y anoche no iba a ser menos cuando se le cuestiona por la concesión del Premio Nacional de Artes Plásticas otorgado en noviembre del pasado año. De entrada, bromeo con el homenaje a su obra con el que el CAAM renueva sus contenidos expositivos en 2017 en un gesto hacia un autor determinante en las vanguardias artísticas del siglo XX. "No me parece nada bien que el CAAM empiece el año porque parece que están pensando que me voy a ir". En un tono más serio, dijo que "en el CAAM me han tratado muy bien, depende de quien sea el responsable de la dirección, pero en general y no siendo algunos, me han atentido muy bien", subrayó respecto a la que es la cuarta muestra individual que acoge el centro de Vegueta.

Respecto al premio, Hidalgo fue igual de contudente que en noviembre pasado cuando le comunicaron que el galardón de Artes Plásticas en 2016 tenía su nombre.

Según manifestó antes de la inauguración, y tras dejar claro que "me falta el [premio] Velázquez", Hidalgo se declaró "muy cabreado, me lo tenían que haber dado hace treinta años, pero ha habido siempre malas influencias de un grupo que gente que no me traga porque políticamente no les gusto, porque además soy homosexual. Luego está toda la cantidad de gente que siempre me ha felicitado tanto antes, por lo que el premio me da lo mismo. Todo es una cuestión de política".

La puesta de largo de la exposición tuvo un previo en el patio de Balcones 9 con un concierto de acciones de homenaje al maestro, protagonizados por artistas que tienen en Juan Hidalgo a uno de los referentes de la creación contemporánea, y comulgan con el lenguaje y actitud de borrar las fronteras del arte convencional y sus distintas disciplinas. Pedro Déniz y Paco Rossique, con la propuesta ¿Qué?, a partir de un poemario de Juan Hidalgo, "que es una lectura automática, y un pequeño gesto, un brindis de vida", según Déniz, con dos botellas de vino y copas que compartieron con el protagonista; Macarena Nieves, con El amor (no) es ciego, en la que su ropa interior y otros elementos de vestuario se introdujeron en un tubo de ensayo conformando los colores de la bandera republicana que le fue entregado a Hidalgo ; y Luis Sosa, con la acción Marco teórico.

Déniz y Rossique coincidieron anoche y se felicitaron porque el CAAM active el legado de Juan Hidalgo en el comienzo del año. "Es oportuno, desde luego, sobre todo tras el Premio de Artes Plásticas, aunque por el calado de su trabajo en la historia del arte, creo que Juan Hidalgo merece un premio mayor como el Velázquez". Respecto a la conveniencia de resituar su papel en las vanguardias, Pedro Déniz lamentó que "desgraciadamente vivimos en un territorio en el que parece que nos tienen que decir de fuera que las cosas valen para prestarle atención".

Paco Rossique fue más allá y reclamó que "a Juan Hidalgo ahora, hay que darle un homenaje continuo, su arte sigue vigente y es la clave del tiempo que vivimos".