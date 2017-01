Muere el escritor William Peter Blatty, autor de ´El exorcista´

El escritor William Peter Blatty, autor de la conocida novela de terror ´El exorcista´, falleció la noche del pasado jueves 12 de enero a los 89 años de edad.



La noticia la ha hecho pública William Friedkin, director del filme homónimo de 1973, basado en el libro y adaptado a la gran pantalla por el propio Blatty. El cineasta publicaba un mensaje en la red social Twitter en el que confirmaba el fenecimiento del novelista: "William Peter Blatty, querido amigo y hermano que creó ´El exorcista´, murió ayer".





