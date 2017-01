El Auditorio Alfredo Kraus ya espera a Rozalén

Eldará la bienvenida -este viernes (21.00 horas)- a, una de las artistas con mayor presente y futuro del panorama nacional. La cantante manchega llega a Gran Canaria con motivo de la gira de presentación de su segundo disco:, un espectáculo renovado en el que promete seguir derrochando la fuerza y el buenrollismo con el que consigue conectar con el público para transmitir su torrente de creatividad. En el concierto, participará comoel cantautor canario

María de los Ángeles Rozalén Ortuño (Albacete; 1986), conocida simplemente como Rozalén, es una artista única, auténtica, que resulta conmovedora y divertida al mismo tiempo. El pasado mes de septiembre publicó se segundo álbum de estudio, Quién me ha visto€ (Sony Music), que viene precedido del gran éxito de su debut, Con derecho a€ (Sony Music, 2013), trabajo con el que alcanzó el disco de oro y que le llevó a recorrer toda la geografía española, convirtiéndose en gran revelación y en una de las más firmes promesas nacionales de la música.

Con esos antecedentes, las expectativas ante su nueva publicación no eran pocas. No tardó mucho en cumplirlas: en la semana de su lanzamiento, Quién me ha visto€ se situó en el puesto número 1 de las listas de ventas y se mantuvo entre los más altos de plataformas digitales como iTunes. El éxito inmediato demuestra la excepcional acogida que el público ha brindado a este nuevo paso en la carrera de Rozalén.

Quién me ha visto€ representa un gran paso adelante en su trayectoria con la producción de nuevo a cargo de Ismael Guijarro, la propia Rozalén escribió nueve de las doce canciones que componen el álbum, que se completa con una composición de Paco Cifuentes y Alejandro Martínez, una versión de La belleza de Luis Eduardo Aute y Ni tú ni yo, un tema grabado en Argentina en colaboración con el grupo Fetén Fetén y compuesto por Diego Galaz, Sebastián Schon y Jorge Arribas.

Con respecto a Con derecho a€, la principal evolución reside en una mayor variedad estilística, con pequeñas incursiones en la electrónica, y en unas letras que añaden todavía un punto más de crítica e ironía a las de su primer trabajo.

Su hermosa voz, la originalidad de sus composiciones y unas letras intimistas cargadas de mensaje destilan un encanto al que no se han resistido consagrados artistas como Víctor Manuel, Miguel Bosé o Alejandro Sanz, que han querido contar con la cantautora manchega como artista invitada en sus eventos.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir de lunes a viernes en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, en horario de 16.00 a 21.00, en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, en horario de 10.00 a 15.00 horas, y hasta unos minutos antes del inicio del espectáculo en el Auditorio Alfredo Kraus; así como en las páginas web www.auditorioteatrolaspalmasgc.es, www.auditorio-alfredokraus.com y www.entradas.com.