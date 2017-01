´La Sirenita´ más ecológica

La Sala Teatro de Cines Atlántida abre las puertas el próximo 28 de enero al espectáculo musical 'La Sirenita. Una aventura ecológica', dirigido al público familiar. Se trata de un cuidado montaje de Candileja Producciones, bajo la dirección de Jesús Sanz-Sebastián, que aglutina distintas disciplinas, como el patinaje, el musical, las marionetas, las acrobacias y la danza, para lanzar un mensaje de conciencia medioambiental.

Una luminosa relectura del clásico de La Sirenita emerge del fondo del mar con una nueva versión musical, vanguardista y medioambiental dirigida al público familiar, bajo la dirección de Jesús Sanz-Sebastián, ganador del premio CREA en los premios del Teatro Musical.

La Sirenita. Una aventura ecológica revisa el popular cuento de Hans Christian Andersen en formato de teatro musical de la mano de Candileja Producciones, que alumbra un nuevo espectáculo multidisciplinar que promueve los valores del cuidado del medioambiente, el reciclaje y el amor a la naturaleza a través de los conocidos personajes de la fábula. "En esta aventura musical, La Sirenita patina por el escenario y las tortugas y los peces bailan al ritmo del pop, el góspel y elsoul", revela Sanz-Sebastián. "Los personajes se transforman en algo vivo y palpable, y la experiencia es inolvidable".

Después de su éxito en territorio nacional, La Sirenita. Una aventura ecológica hará las maletas en la recta final de este mes para iniciar una gira por Canarias, que arrancará el próximo 28 de enero en la Sala Teatro de Cines Atlántida, en Arrecife (Lanzarote). Este estreno será el punto de arranque para itinerar por el resto de la geografía insular en las semanas sucesivas. El objetivo será "ir cerrando poco a poco las fechas en el resto de las Islas", revela Sanz-Sebastián, asiduo del universo del teatro musical, que asegura que "tengo muchas ganas de llevar a Canarias un espectáculo de teatro musical familiar de esta calidad".

Las claves principales de este montaje radican en que aglutina distintas disciplinas en un sólo espectáculo, como el patinaje, el musical, las marionetas, las acrobacias y la danza. A esta riqueza de posibilidades se suma "un diseño muy original en todos los campos", tanto a nivel de producción como de repertorio musical y puesta en escena. Desde un importante trabajo de videoanimación que recrea el océano hasta un cuidado diseño de iluminación y decorados con metacrilato para que reflejen las aguas, el director revela que "ha sido todo un reto llevar el mar al escenario". "Para ello, se ha hecho un trabajo muy interesante en cuanto a diseño para llevar la magia del fondo del mar al escenario".

Números musicales

Pero el reclamo principal del espectáculo orbita alrededor de sus números musicales, que se apoyan en un repertorio original que fusiona distintos géneros y estilos del pop, rock, soul y gospel. "El nivel vocal del espectáculo es muy alto, con artistas muy reconocidos dentro del teatro musical en España y cuyas voces suenan totalmente en directo", indica Sanz-Sebastián.

Los intérpretes Lucía Alcázar (La Sirenita), César Casado (Príncipe Andersen), Allende Blanco (la Bruja del Mar) y José Linaje (El Rey) integran el reparto del montaje y todos atesoran un periplo artístico previo por distintas representaciones musicales. "El elenco ha formado parte de grandes producciones, como Hoy no me puedo levantar o Mamma Mia! y, en este sentido, es una suerte poder contar con actores tan reconocidos trabajando de manera conjunta en una obra de teatro musical familiar de estas características", apunta.

La trama de La Sirenita. Una aventura ecológica parte de la búsqueda que emprende el joven príncipe Andersen para remediar el mal causado por el ser humano a la Naturaleza durante cientos de años, hasta que descubre a Pelo, una joven sirena que arriesga su vida convirtiéndose en humana para revelar a Andersen todos los secretos sobre el reciclaje.

El director revela que la idea de fusionar un espectáculo de entretenimiento con un planteamiento de conciencia medioambiental tuvo un precedente en la producción de La gran aventura de Pinocho. El musical, de Candileja Producciones, que también hibridó números musicales con efectos visuales y otras disciplinas, como la magia. "El show fue un éxito en toda España y, a partir de ahí, decidimos que esta era la fórmula", apunta.

El montaje de La Sirenita se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid en la pasada temporada, donde se mantuvo durante varios meses en cartel, para luego girar por distintas ciudades españolas como Bilbao, Valladolid o Cáceres. "La verdad es que, allá donde vamos, el público termina siempre en pie y bailando", manifiesta el director.

Con respecto al giro de tuerca que aplica este guión al clásico de La Sirenita, Sanz-Sebastián aduce que "el material de los cuentos clásicos me parece maravilloso para llevar al teatro, pero también creo que hay ciertos mensajes y formas en estos cuentos que se han quedado un poco atrás para el público actual, tanto para los niños como para los padres". "Entonces, me apetecía mucho dar esa vuelta de tuerca y rescatar estos personajes maravillosos, con su contexto del mar y del palacio, para hablar un poco sobre el mensaje del cuidado del medio ambiente. Creo que es un material muy atractivo para hablar de este mensaje", añade.

Con todo, el responsable del montaje revela que el traslado de este ingente material a Canarias "está siendo una auténtica aventura"". "Pero creemos que merece la pena el esfuerzo", afirma. El director ya ha recalado con anterioridad en las Islas al frente del espectáculo Forever King of Pop, sobre el desaparecido Michael Jackson; y con La fuerza del destino, un tributo a la emblemática formación de Mecano. "Las veces que he ido a Canarias me ha dejado siempre muy buen sabor de boca", afirma.

Público familiar

Con respecto al público objetivo de la obra, el director revela que "nuestra meta era crear un musical familiar y, con esto, queremos decir que la franja de edad a la que se dirige es enorme o, por así decirlo, no existe franja de edad". "Siempre me he movido en el sector del teatro musical pero, por último, estoy muy centrado en el de tipo familiar y en el público de los niños, porque me preocupa cómo llevar este formato al público del futuro que, en realidad, es el del presente", afirma. "Por eso, una de las premisas es apostar siempre por la calidad".