El Festival no tiene llenos a la vista en Gran Canaria y Tenerife

Las críticas arrecian sobre el Festival Internacional de Música de Canarias en su edición más compleja y polémica. Con carácter transitorio y en busca de un nuevo modelo, con mayor presencia de compositores canarios, una oferta ampliada en las islas no capitalinas y un cartel sin los grandes nombres que habían definido al certamen en sus 32 años previos, el éxito o fracaso del mismo quedó en manos de la respuesta del público. A punto de cumplir tres semanas desde la inauguración del día siete de enero, con un Adán Martín lleno para recibir a la Mahler Chamber Orchestra y un exceso de claros en el patio de butacas del Alfredo Kraus al día siguiente, el respetable parece no haber validado la apuesta renovada del Gobierno canario. El panorama próximo no presenta síntomas para la mejoría y es que el Festival no cuenta, por el momento, con ningún lleno en las islas capitalinas hasta el cierre del mismo.

El programa del FIMC presenta cinco conciertos para el día de hoy, repartidos en cinco islas. Ensemble Mosaik actúa en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife y la venta de entradas a día de ayer presentaba un panorama desalentador con 586 butacas libres de un aforo total de 854 asientos. El Quantum Ensemble, grupo residente del Auditorio de Tenerife, ofrecerá su repertorio en el Pérez Galdós de Gran Canaria. Este caso es similar al del concierto de la Banda de Tenerife en el Alfredo Kraus con espacios acotados por la limitada venta de entradas. La pobre respuesta del público llevó a la organización a cerrar los sectores superiores con un cortinaje negro. La estampa no mejora en Fuerteventura con solo 50 localidades vendidas en el Palacio de Congresos donde actúa Irina Peña e Ignacio Clemente. Tampoco se había llenado ayer el Auditorio insular de La Gomera para recibir al Ensemble Villa de la Orotova, ni la Sociedad Juventud Española de Breña Alta, La Palma, para asistir al directo del Dúo Antwerp. Estos últimos recintos no ofrecen datos de venta de entrada por internet.

Esta tónica continúa durante el grueso del fin de semana. Academy of Ancient Music, una de las novedades del programa al abrir el espectro y el repertorio clásico, ofrece un concierto en el Auditorio Alfredo Kraus este sábado, a las 20.30 horas, y con idéntico panorama respecto a los últimos precedentes en el recinto grancanario. Es decir, zonas bloqueadas, invitaciones y cerca del 40% del aforo reducido aún en taquilla. El concierto de esta misma formación especializada en música barroca en el Teatro Guimerá, que tendrá lugar el domingo, presentaba ayer 436 localidades disponibles en taquilla. Mientras, Ensemble Mosaik, Villa de la Orotava, Quantum Ensemble continúan su recorrido por las Islas con bastantes opciones para el comprador de última hora.

La última semana del Festival Internacional de Música de Canarias cuenta con la presencia de la Orquesta Mozarteum de Salzburgo como plato fuerte con conciertos de abono en Gran Canaria y Tenerife. La sinfónica más representativa de la ciudad natal del Mozart es uno de los principales atractivos de la presente edición. En el Auditorio Adán Martín, un recinto dividido en cuatro sectores y con más de 1.600 butacas, presenta solo uno con las localidades agotadas.

El cierre del Festival se producirá el sábado, día 4 de enero, en el Alfredo Kraus con la Mozarteum. Aquí reside la gran esperanza del festival para finalizar con lleno, con poco menos de 150 butacas libres.