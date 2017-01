Y la tecnología se nutrió de arte

El ingeniero grancanario Manuel Reyes Halaby se instaló en Londres hace unos años para desarrollar su carrera profesional como animador digital. Ahora, tras supervisar la serie de la BBC Messy goes to Okido trabaja en Bitz and Bob para la todopoderosa Jellyfish Pictures, responsable de muchas escenas digitales de la última película de la saga Star Wars. A sus 35 años y tras formar parte del equipo de Hiroku: Defensores de la Gaia, le quedan por animar los dos últimos planos de un nuevo cortometraje, Novelle Cuisine, en el cual lleva entre tres o cuatro año implicado y que le gustaría estrenar en Canarias.

El ingeniero grancanario de 35 años Manuel Reyes Halaby se está labrando un hueco en la industria de la animación británica trabajando en Londres para la productora cinematográfica Jellyfish Pictures, implicada en éxitos como Star Wars: Rogue One o series de culto como Black Mirror o Outlander, donde se encarga de supervisar actualmente la teleserie de animación Bitz and Bob, para la BBC, cadena que ya anuncia como su gran estreno de 2018 este proyecto cuyo principal objetivo es motivar que las niñas estudien carreras de ingeniería y ciencia. Además, este creador ultima el cortometraje Nouvelle Cuisine, en el que lleva trabajando entre 3 y 4 años "para contra una historia de apenas cinco minutos".

Reyes Halaby resulta un hombre paciente incluso cuando escribe un mensaje de whatsapp: tarda en responder pero lo que manda está correctamente escrito, perfectamente explicado. Con los puntos y las comas en sus sitios. Eso sí: ni rastro de los cutres emoticonos. Algo comprensible cuando se comprueba el grado de detalle que posee cada una de las animaciones creadas por este profesional.

"Siempre estuve interesado en la tecnología", cuenta Reyes. "Me pasaba el día trasteando con piezas de ordenadores y probando mil y un programas y juegos. Por otro lado, también me gustaba dibujar y pintar miniaturas y maquetas desde chico. Lo que hago hoy en día es la evolución natural de todo eso, una fusión de ambas pasiones. De algún modo, tampoco me resultó extraño el mundo de la animación y los efectos visuales ya que me acuerdo ver a mi hermano Luis haciendo modelos 3D con versiones muy primitivas de los programas que uso hoy en día. La tecnología y el arte los llevamos en las venas por lo que parece", bromea.

Reconoce que trabajar en Jellyfish Pictures lo tiene asombrado: "Recuerdo haber enviado mi CV hace 5 o 6 años sin recibir respuesta alguna, y hoy soy supervisor de una de las producciones que realizamos para la BBC".

"Es impresionante estar en una reunión con gente que ha ganado Emmys y BAFTAs (Premios de la Academia de Cine Británica), que han trabajado en proyectos como Star Wars: Rogue One o Black Mirror, y que te preguntan tu opinión y escuchan con atención tu respuesta", confiesa este ingeniero de Telecomunicaciones en la ULPGC, "aunque nunca llegué a terminar el Proyecto Final de Carrera", aclara, que trabajó en Hiroku: Defensores de Gaia, el primer largometraje de animación hecho en Canarias y que estuvo nominado a los Goya.

Al ser aficionado a los videojuegos desde pequeño, cuenta que "las cinemáticas o intros me resultaban muchas veces la parte más interesante, y desde hace años sigo con atención a las mejores empresas del mundo, como son Blizzard, Platige, Digic o Blur. El dueño de esta última fue por cierto el director de Deadpool, lo cual es otra prueba de que las cinemáticas, los videojuegos y el cine poco a poco convergen en técnicas y estilo".

El ingeniero Manuel Reyes Halaby anda también enfrascado en concluir su cortometraje de animación Nouvelle Cuisine. "Estoy animando los últimos dos planos del corto. El resto ya está prácticamente todo terminado y las imágenes ya son casi las definitivas; como la música y la edición. La verdad es que se me ha hecho un proceso larguísimo, de entre 3 y 4 años para un proyecto de apenas 5 minutos, porque tengo que hacerlo en mi tiempo libre y por las noches, después del trabajo. A veces necesito tomar un respiro y lo abandono durante un par de meses, en los que hago otros proyectos personales".

Nouvelle Cuisine surgió en una conversación entre Reyes Halaby con un buen amigo y artista de Fuerteventura, Tenesor Niesvaara, "y empezamos a planearlo todo junto con otro compañero más. Al poco tiempo me quedé yo a cargo del corto y conmigo sigue.

"Queríamos hacer una pequeña historia, algo sencillo pero atractivo y decidimos que sería un corto sin diálogo y basado en la música y el sonido. Es la historia de un cocinero al que le encanta su trabajo y siempre se esfuerza al máximo sin importar quién sea el cliente, que en este caso serán un poco peculiares". Aunque en Nouvelle Cuisine han colaborado bastantes personas, "prácticamente el 70-80% del corto lo he hecho yo", asegura este canario afincado en la capital británica.

"Con un poco de suerte podré terminarlo este año. Además de hacer un pequeño estreno en la oficina donde trabajo en Londres, me gustaría poder proyectarlo en Canarias junto con otros cortos de animación de las Islas, porque aún queda gente que trabaja duro por allí también. Intento evitar el tópico de 'en Canarias hay gente con talento' porque creo que el buen trabajo es fruto del esfuerzo y la dedicación, más que del talento, y es obvio que en cualquier lado hay gente con talento", confiesa.

Gracias a Hiroku y sus primeras imágenes de Nouvelle Cuisine "conseguí trabajo en Londres en la empresa Squint/Opera como supervisor-director técnico de una serie de animación para la BBC en su canal infantil Cbeebies: Messy goes to Okido, que busca enseñar ciencia a público preescolar, y que se emitirá previsiblemente en España el mes febrero por el canal Clan TV de TVE, aunque también se puede comprar en YouTube, Playstore y en Amazon Prime".

Volviendo a Bitz and Bob, cuenta que el CEO de la Jellyfish Pictures, Phil Dobree, les pone como referencia la última película de Disney, Vaiana. "¡Casi nada! Por supuesto, él se justifica diciendo que es su trabajo llevar a un nivel superior el acabado de todos los proyectos que hacemos". Y el ingeniero grancanario, hasta hora, no le ha decepcionado.

Por último, Reyes Halaby valora en positivo el anuncio del Cabildo de Gran Canaria de construir unos pequeños estudios cinematográficos para rodar animación: "Es una noticia genial que se vaya moviendo el mercado de la animación y los efectos visuales en las islas; varias empresas ya han abierto o van a abrir sedes en Canarias. Por supuesto, estaría mucho más contento si no fuera por el hecho de que estas empresas abren los estudios porque les va a proporcionar ventajas fiscales, al estilo de Londres o Montreal".

"Según tengo entendido", prosigue, "de momento la mayoría de los empleados de los rodajes vienen de fuera de las islas, ya que no hay tradición de formación en este campo y a veces la que hay no es la adecuada. Ojalá la demanda de trabajo anime a más gente a interesarse por este campo del audiovisual y yo pueda volver algún día a trabajar a la tierra que me vio nacer y crecer".