Juan Perro regresa con ´El viaje´

Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) activa de nuevo a Juan Perro, el proyecto musical que presentó en sociedad en 1995 con la publicación del álbum Raíces al Viento. El ex Radio Futura, que condujo su verbo hacia el son cubano sin perder la fijación primigenia por el rock, regresa a los escenarios de las islas con nuevo trabajo discográfico, El viaje (La Huella Sonora, 2016). Dos fechas tiene confirmadas Juan Perro tras su última visita, en marzo de 2013, cuando estuvo en el Auditorio Alfredo Kraus al no poderse celebrar el concierto en The Paper Club. Ahora, el repertorio reciente que Auserón ha volcado en Juan Perro, llega el 31 de marzo al Teatro Leal, en el municipio tinerfeño de La Laguna; y el 1 de abril en el Auditorio de Teror, de la mano de AuVe music Producciones. Serán dos conciertos en formato acústico, a voz y guitarra, en los que Juan Perro contará con la complicidad de Joan Vinyals, quien le acompañó cuando vino a presentar Río negro (2011), el resultado de su comunión con el blues y Nueva Orleans, y con todas las músicas que creció.

Tras aquel episodio sonoro, que permitía balancear sus conciertos entre los ritmos caribeños y el blues primitivo, reinterpretando y asimilando todas estas tradiciones, Santiago Auserón, de la mano de Juan Perro ha continuado profundizando en las conexiones entre la cultura afroamericana y afrolatina. "Queda terreno por recorrer", aseguraba a este periódico en su última visita el músico y escritor,. y Premio Nacional de Músicas Actuales en 2011.

Si bien con Río Negro Santiago Auserón daba un paso más en su reinterpretación de la tradición cubana y bluesera desde la perspectiva de un artista de formación roquera, ahora en El viaje no se distancia en demasía de la hoja de ruta que trazó desde sus comienzos en solitario. Lejos de ofrecer canciones de cosecha reciente, recupera un repertorio de piezas compuestas entre los años 1997 y 2005 en las que enfatiza la percha afrolatina.

Blues, jazz, R&B, rock, soul, son cubano y coplas mexicanas, filtrado por el filtro de Juan Perro, son los estilos por los que se mueven las 16 composiciones que se reúnen en El viaje. "Una colección de canciones pacientemente elaboradas y rodadas, antes de ser registradas en formato mínimo, buscando el núcleo en el que el canto germina, el esqueleto desnudo en el que comienza a desplegarse en busca del oyente", reseña su discográfica sobre el álbum que aparecía el pasado año.

Muchas de ellas se encontraban "a medio hacer" y sobre las que volvió Auserón años después. Otras fueron descartadas de las sesiones de grabación, aunque se puede afirmar que fruto de esa revisión "la mayor parte de ellas nacieron entre 2010 y 2015, orientadas hacia un proyecto nuevo".

El álbum se grabó por Jorge Gómez en La Tapia de Pozuelo, Madrid entre diciembre de 2015 y mayo de 2016, con mezclas de por César J. Cisneros en FeelBack Studio, Barcelona, en julio de 2016, y masterizado por Yves Roussel en Barcelona, entre los meses de julio y agosto de 2016.

Los inadaptados, pieza que abre el disco, está inspirada en la película Vidas rebeldes (The Misfits, 1961), clásico en blanco y negro, dirigida por John Huston, con guión de Arthur Miller y protagonizada por Marilyn Monroe, es la primera parada de este viaje sonoro en 16 escalas con la que Auserón por voz de Juan Perro canta a "los últimos destellos del siglo XX".

La sombra de Compay

Canción sin estribillo, Mr H & Lady G, Me vi caer, Ámbar, Luz de mis huesos, En la frontera, Agua de Limón, Nada, A morir amores, El desterrado, Aire, De un país perdido, Arenas del Duero y el tema que da título al disco, evocan todas las geografías sonoras que han convertido a su autor en un personaje mayúsculo.

La sombra de Compay Segundo le acompaña todavía, y ahí está Ámbar para recordar a unos de los maestros que le alumbró el camino al artista que, tras "reinterpretar la herencia grupera de los años sesenta y la nueva ola", buscó otros ritmos en su vida.