Ritmos para acabar con la xenofobia

La Orquesta Árabe de Barcelona representa en el teatro Cuyás el espectáculo 'Un té a la menta. Músicas del Magreb', organizado por la Fundación la Caixa y dirigido al público escolar. Durante una hora, los seis componentes de la formación realizan un didáctico repaso a sonidos del norte de Marruecos.

Ahora que Donald Trump hace temblar de inquietud a todo el planeta cada vez que firma un decreto en la Casa Blanca, nada mejor que un espectáculo como Un té a la menta. Músicas del Magreb para que crezca algo de tolerancia en individuos como el magnatario norteamericano. El interior de una casa típica del noroeste marroquí, con todo tipo de instrumentos musicales en el salón, recibe a los espectadores de este montaje que se representa en el teatro Cuyás para el público escolar. A continuación, el líder de La Orquesta Árabe de Barcelona, Mohamed Soulimane, comienza a tocar una melodía con su laúd hasta que le interrumpe dos turistas españoles que, posteriormente, se unirán al proyecto aportando continuamente aspectos de su cultura a las canciones.

Es el comienzo de un montaje, del que hay previstas seis funciones hasta el próximo viernes, con más de 3.600 espectadores, y que forma parte de los conciertos organizados por la Obra Social la Caixa para acercar el mundo de la música al público joven mediante producciones diseñadas para estudiantes. Soulimane va invitando a nuevos músicos a que se incorporan a la orquesta y la música se convierte en un a exhibición didáctica de los géneros magrebí donde los jóvenes espectadores pueden disfrutar de melodías que se tocaban en la España musulmana y que se han conservado a través de la música áraboandaluza.

Realmente, el espectáculo, que presenta por segunda vez en Canarias, viene a reflejar una realidad que le sucedió a los propios músicos que estaban sobre el escenario ya que el montaje tiene un componente teatral realmente importante. Soulimane fue explicando como se forjó todo y aprovechó para pedir algo de tolerancia entre las religiones y solidaridad con los refugiados aludiendo con claridad a lo que está pasando en estos momentos en el mundo. "En Chaouen tenemos la costumbre de tener las puertas abiertas a cualquier que nos visite, le ofrecemos nuestra casa y hospitalidad inmediatamente, algo que ojalá se hiciera en todas partes. Joan y Luis visitaban el barrio y pasaron por ahí y le invitamos a este viaje musical por los estilos de Marruecos", recordó. "Cantamos cosas religiosas, pero parece que cuando hablas del Islam hablas de un terrorista. Intentamos que haya una convivencia entre las culturas, ya seas católico, musulmán, judío o ateo", añadió.

Respeto

El músicos recordó, en este punto, que "ahora que vemos cómo el país más avanzado del mundo está dejando retenido a miles de personas, nosotros bregamos en el amor y el respeto a los demás", afirmó. Precisamente, el nombre del espectáculo parte del hecho de que el te a la menta es la vía para conocerse en el país del norte de África. "Trabajar para los niños puede parecer que no esté tan valorado, pero para nosotros es un privilegio. Y el niño es el público más transparente que hay. Si le gusta algo te va a aplaudir, y si no te va a poner mala cara". Poco después, la directora de Área de Negocio de CaixaBank en Gran Canaria, Isabel Casal, recordó que desde el año 2011 han estado haciendo acciones sociales de conocimiento y cultura. "Es supergratificante ver tantos escolares. y el objetivo básico es que ellos puedan acercarse a la música de una forma didáctica y divertida", afirmó. Sobre el escenario, los músicos iban intercambiando progresivamente instrumentos como la guitarra, el bajo o la percusión, con otros como las cárcavas, el gemble, el violín, laúd, pandereta. El grupo, que tiene tres discos en la calle, interpretó temas principalmente de su debut, Bákara, de 2006, y destacó la interpretación de La tarara, una copla de origen árabe a la que Federico García Lorca puso letra. Fue en este momento cuando los jóvenes espectadores se animaron a bailar y seguir los ritmos con las palmas. Otras canciones como La criada de Palestina, La dama de Chaouen o Visc com un ésser humà? mostraba una sucesión de ritmos y melodías que iban sucesivamente de lo más tradicional a lo más moderno, que fueron contagiando a los presentes y que acabó con un grupo de ocho espectadores que se convirtieron en espontáneos bailarines y que pudieron demostrar en el escenario una clara vocación para este arte. Precisamente, el propio Soulimane reconoció que, después de comprobar la exhibición de insospechado talent de estos improvisados bailarines, la música la música áraboandaluza tenía su futuro garantizado durante todo este siglo.

Ciertamente, todo el mundo abandonó el patio de butacas con la sensación de sentirse más ciudadano del mundo, como recomendó el propio líder de la Orquesta Árabe de Barcelona. Lástima que no estuviera Trump entre ellos.