"El metal es un estilo de vida"

La banda Finntroll, destacados representantes nórdicos del metal mutante que implementa su sonido con elementos de la tradición musical finlandesa, son las primeras criaturas internacionales que se adentran en el Teatro Metálico, festival de formato medio que reúne hoy sábado y mañana domingo en el Teatro Víctor Jara, en Vecindario a estos fieros fineses que cantan en sueco, los grancanarios Epebo (hoy, a las 20.00 horas), la banda sueca Deville y las formaciones grancanarias Phalmuter y The Zeronaut (mañana domingo, a las 19.00). Con seis discos publicados desde 1997, la banda que integran Samuli Ponsimaa, Henri Sorvali, Sami Uusitalo, Mikael Karlbom, Aleksi Virta, Mathias Lillmåns y Heikki Saari, llegó el pasado miércoles a la Isla, y hoy celebra su primer directo en Canarias.

"Nuestros conciertos son una sorpresa hasta para nosotros mismos. No nos importa quién esté entre el público, porque siempre damos el 100% de la fiesta Finntroll", explica el vocalista Mathias Vreth Lillmåns. El cantante reconoce que la música de la banda se cruzan elementos del black metal y el folk, aunque cuando se le cuestiona de dónde parte el estilo que predican y si es común en otros grupos fineses, señala que "todo eso somos nosotros, y no puedo recordar realmente cómo surgió esa idea, pero nos funciona muy bien. Siempre hemos querido hacer música que no se pareciese a nada que hubiese hecho otro grupo. Y esa es todavía una de las principales metas que tratamos de seguir como grupo".

Esta singular propuesta sonora se concibe como la clave de su éxito, si bien Mathias Vreth Lillmåns no lo tiene tan claro. "Bueno, no creo que eso, únicamente, pueda explicar nuestro éxito. Realmente, no lo sé... Siempre hemos hecho lo que hemos querido, y tal vez todo tenga más que ver con eso. El público ve y siente que somos Finntroll, nada más y nada menos".

Las letras de Finntroll se alimentan de leyendas nórdicas junto a otras influencias musicales. Asegura Vreth que "contamos nuestras propias historias, pero la inspiración de nuestras canciones procede de nuestra historia, de viejos mitos y de nuestros paisajes del norte. Y por supuesto, nuestras canciones son el resultado de influencias de la música que nos gusta. El cantante prefiere no enumerar los grupos sobre los que se ha cimentado Finntroll. A este respecto, responde que "nuestras influencias no proceden tanto de bandas, como de géneros concretos, sobre todo, el black metal y la música nórdica folk". Lo que si tiene claro Vreth y el resto de los músicos que defienden el repertorio de Finntroll, es que el género del metal tiene cantera en el continente europeo y unalegión de seguidores que les insufla energía en cada concierto.

"La escena del metal en Europa está muy consolidada" apunta. "Por ejemplo, Francia siempre ha sido un gran escenario y, hoy en día, es uno de los mejores países en los que actuar. Los seguidores del metal alrededor del mundo son muy leales porque, en realidad, tiene más que ver con un estilo de vida que con un gusto musical".

Estos fineses que abren la programación de Teatro Metálico en el Víctor Jara, un espacio escénico tematizado acorde a la estética troll que proyectan, desconocen el estado del metal en el Archipiélago, y en particular en Gran Canaria. "Lamentablemente, no los conocemos, pero vamos con muchas ganas de conocerlas".

El sonido de Finntroll, que ha tenido giros de estilo en distintas etapas, se antoja en parte deudor de Anathema, Cradle of Filth, Paradise Lost, Moonspell o Dimmu Borgir. El cantante se ríe cuando se le pregunta por esto: "La mayoría de estas bandas son buenos amigos, y creemos que también nos han influido musicalmente desde que éramos niños".