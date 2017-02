El Cuyás despide la temporada con Flotats, Mayorga, Sanzol y 'Cabaret'

El Teatro Cuyás desveló ayer el cartel de la segunda parte de su temporada 2016/17, que se celebrará entre los meses de marzo y julio, y que podría denominarse como "la temporada de los repartazos", según apuntó su director artístico, Gonzalo Ubani. Algunos de los más flamantes nombres de la escena española, como Verónica Forqué, Blanca Portillo o Maribel Verdú, desfilarán por las tablas del Cuyás al abrigo de un programa que vuelve a abrazar una marcada variedad de propuestas y disciplinas.

Un total de 11 títulos representados en 58 funciones -que incluyen las 11 escolares del proyecto pedagógico Teatrae- integran este segundo tramo de la temporada, distribuidos en seis espectáculos dramáticos, dos conciertos, dos montajes de danza y, como guinda, "el musical de los musicales".

Entre las apuestas contemporáneas destacan los nombres de maestros de la dramaturgia, como Juan Mayorga, Josep María Flotats y Alfredo Sanzol, toda vez que en el apartado local se incorporan dos montajes canarios, que flanquean el trono del Ballet de Víctor Ullate en una nueva versión alrededor de Manuel de Falla. Las entradas saldrán a la venta el próximo 22 de febrero a través de todos los canales pero, antes, los antiguos y nuevos abonados del recinto capitalino podrán adquirir sus localidades a partir de los días 14 y 18 de febrero, respectivamente.

Espectáculos

La segunda mitad de la temporada arranca los próximos 17 y 18 de marzo con el montaje Serlo o no. Para acabar con la cuestión judía, uno de los acontecimientos de la temporada, dirigido y protagonizado por el veterano Josep María Flotats. "Una obra pequeña en cuanto a tamaño y elenco, pero muy grande e importante por lo que revisa", apunta Ubani sobre esta comedia de Jean-Claude Grumberg, uno de los autores trágicos franceses más cómicos e incisivos de su generación, ganador de ocho premios Molière -los Max franceses-.

La fiesta queda asegurada a continuación a lomos de la gira Anda suelto Satanás, que capitanea Javier Gurruchaga al frente de la popular Orquesta Mondragón en el 40º aniversario de su trayectoria. Un potente remember en directo para quienes entonaron los bises de Ellos las prefieren gordas.

El siguiente plantel de excepción recala en el Cuyás bajo el título Invencible, protagonizado por Maribel Verdú, Pilar Castro, Jorge Bosch y Jorge Calvo a las órdenes de Daniel Veronese, quien adapta una sátira social, entre la frescura y la acidez, sobre la lucha de clases que firma el dramaturgo inglés de moda, Torben Betts.

A continuación, el gran Alfredo Sanzol, uno de los autores teatrales más brillantes de los últimos años, regresa al Cuyás tras el esperado estreno de La calma mágica en la segunda mitad de la temporada pasada. Ahora llega la comedia dramática La respiración, inspirada en la "falta de aire" que desencadenó una ruptura sentimental del propio autor, y que tiene como protagonista a la gran Verónica Forqué, con Nuria Mencía y Pau Durá . "La respiración es un regalo para todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima en lo más alto gracias al amor pero también para todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima en lo más bajo gracias al amor y, sobre todo, para todos los que hayan conseguido que la posición del pabellón de su autoestima no dependa de nadie", ha declarado Sanzol.

El teatro de denuncia social, necesario y urgente, se hace visible a la luz de Me llamo Suleimán, ganador de seis premios Réplica 2015, basado en la novela homónima del escritor Antonio Lozano, nominado a su vez en la categoría de Mejor Autoría Teatral en la 19º edición de los premios Max. Este montaje de Unahoramenos Producciones, dirigido por Mario Vega y protagonizado por la actriz canaria Marta Viera, narra la sobrecogedora odisea de Suleimán, un emigrante maliense que emprende la búsqueda de una vida mejor en Europa, de tal manera que su grito es un eco del presente más inmediato.

El segundo montaje de producción canaria es una adaptación de La ratonera de Agatha Christie, maestra del suspense teatral, que estrena Israel Reyes (Clapso Producciones) por primera vez en Canarias. El montaje se representará con ocho funciones durante dos fines de semana, en la piel de un elenco isleño compuesto por Lili Quintana, Mingo Ruano, Maykol Hernández, Mari Carmen Sánchez, Víctor Formoso y José Carlos Campos, entre otros, quienes implicarán al público asistente en las pesquisas para capturar al asesino.

Asimismo, la danza tiene su primera manifestación en esta programación con el montaje Vuelos, de la compañía Aracaladanza, ganadora del Premio Nacional de Teatro y de varios Max y Fetén. Este espectáculo de danza contemporánea, dirigido al público infantil y familiar, es la nueva entrega de una trilogía teatral -cuyos montajes anteriores, Nubes y Constelaciones, pasaron anteriormente por el recinto-, que se inspira en esta ocasión en el universo artístico y subversivo de Leonardo da Vinci.

Además, tanto este espectáculo como Me llamo Suleimán contarán con representaciones en 11 funciones escolares -seis y cinco más, respectivamente- dentro del proyecto pedagógico Teatrae.

Por otra parte, el segundo concierto de la temporada tendrá como protagonista al Grupo Compay Segundo, que regresa por tercera vez al teatro capitalino al abrigo de su gira europea con un repertorio que destila los sonidos de Cuba en estado puro, bajo el epígrafe De Cuba. La leyenda del Chan Chan.

Y el segundo espectáculo de danza desembarca de la mano del prestigioso Ballet de Víctor Ullate con una nueva versión de El amor brujo, subtitulada Gitanería en un acto y dos cuadros, en la que el distinguido coreógrafo revisa la propia pieza que estrenó en la Maestranza en 1994 para la que fuera la obra cumbre de Manuel de Falla. Esta revisión, "mejorada, si cabe", en palabras de Ubani, utiliza una nueva escenografía y vestuario para dar protagonismo a la Danza del Fuego Fatuo, arropada por una rompedora apuesta musical de corte barroco a cargo del grupo In Slaughter Natives.

Hacia el final de la temporada, uno de los autores españoles contemporáneos imprescindibles, Juan Mayorga, regresa al Cuyás con un nuevo montaje, El cartógrafo, protagonizado por una dupla de excepción: Blanca Portillo y José Luis García Pérez. Después del magnífico Reikiavik, que se representó en la sala capitalina la pasada temporada, Mayorga traza una nueva trama ambientada en la Varsovia actual, que gravita alrededor de la leyenda de un cartógrafo del gueto que se propone dibujar el mapa de un mundo condenado a desaparecer. A tenor de Mayorga, el Teatro Pérez Galdós acoge mañana el estreno absoluto de Gulag, basado en parte en una de las obras fundamentales del autor, así como del teatro español contemporáneo, Cartas de amor a Stalin.

Y como guinda, el Cuyás tira la casa por la ventana y despide su temporada 2016/17 con Cabaret, "el musical de los musicales", que celebra el 51º aniversario de su estreno en Broadway. Bajo la dirección de Jaime Azpilicueta, como maestro de ceremonias, Cabaret recorre España con una gira de 500 funciones y desembarcará en la capital grancanaria para representar una veintena de funciones, con José Carlos Campos como representante canario del reparto, para despedir la temporada del Cuyás al ritmo de Come to the Cabaret!