El enigma de los sentidos

El artista colombiano Oswaldo Maciá inaugura mañana, a las 20.30 horas, en la sala San Antonio Abad, la muestra 'Ecuaciones [Esculturas olfativo-acústicas]' formada por tres instalaciones que invitan al visitante a utilizar todos los sentidos para entender el significado. Un enorme telón del que salen sonidos de los tres continentes, un tributo a los tratados medievales sobre pájaros, y una bañera en la que se vierte un líquido negro, son sus propuestas.

Una manera diferente, pero más compleja y ambiciosa, de concebir el arte, donde el olor y los sonidos cobran tanta importancia como la vista para entender la propia obra. Es el proyecto Ecuaciones [Esculturas olfativo-acústicas] del artista colombiano residente en Londres, Oswaldo Maciá que se inaugura mañana a las 20.30 horas, en la sala San Antonio Abad, y se podrá visitar hasta el 18 de junio de 2017, con entrada libre, y donde se encuentran tres sorprendentes instalaciones concebidas como esculturas a partir de objetos, imágenes, sonidos y olores, una de las cuales ha sido creada para esta muestra.

El proyecto, que está distribuido en las dos plantas del edificio, y formado por La fábula del viento (Fables of the wind), Bajo el horizonte (Under the Horizon) y Volucrarios (Volucrary) invita al visitante a descubrir nuevas formas de conocimiento y entender la experiencia artística. El propio Maciá afirma que se trata de hacer una propuesta que invita al público a moverse desde "un mundo ocular centrista, en el que todas las decisiones se toman visualmente y para dejarnos seducir por la percepción y permitir que se expanda, y reconocer que no sabemos lo que creemos que sabemos", dijo. Maciá, que acudió acompañado del director del centro, Orlando Britto, añadió que "no todos los discursos se tienen que entender por un solo sentido" y es conveniente "cuestionar lo que creemos saber y buscar otras ecuaciones" ya que su propuesta son plataformas para pensar y crear.

La muestra comienza con la obra La fábula del viento (Fables of the wind) creada expresamente para el espacio San Antonio Abad. Se trata de una instalación acústica, una composición circular acusmática que sitúa al público en el espacio alegórico del mar y el viento, el ciclo sin fin del camino de ida y de regreso, las migraciones, el comercio o el viaje de las ideas.

Canales

Para Maciá se trata de una composición con 16 canales de sonidos de vientos de Europa, El Caribe o Suramérica. "Son esos vientos que llevan semillas, migraciones, pero también hay sonidos de orillas, de mar o puertos". , Para el artista la palabra migración es alérgica "y hoy en día es positivo verlo desde otro punto de vista" y recordó que la palabra acusmática era un concepto de Pitágoras que enseñaba detrás de una cortina, porque con el velo evitaban que se distrajeran con la visión y concentraran el sentido de la acústica. "El velo invita a esa concentración más profunda", señaló. "Y el rojo tiene que ver con lo teatral del telón, como un escenario donde las cosas suceden, para empezar a entender la diferencia entre oír y escuchar. Si entendemos esa diferencia siempre podemos mejorar los diálogos", dijo.

En la planta alta del espacio expositivo se presenta la escultura acústica y olfativa Bajo el horizonte (Under the Horizon) en la que, partiendo de un objeto del espacio doméstico como una bañera, el horizonte se convierte para el público en una exploración de carácter horizontal a través del sonido y del olor. "La inconmensurable línea del horizonte", indica Maciá, "se ha usado para navegar de un lugar a otro, una línea donde la visión se calibra". La obra está en los límites de la percepción y el resultado depende de la experiencia que la gente ha tenido con olores, por lo que cada uno lo puede interpretarla a su manera. La obra, que es la más impactante de la exposición, tiene una parte acústica que son grabaciones en una fábrica donde se produce ropa militar en la que no se admiten cámaras.

Por otro lado, las composiciones olfativas ha sido realizada con una compañía que lleva más de cien años creando unas moléculas sintéticas que parecen familiares, y en la que hay desde semillas de zanahoria hasta moléculas diseñadas para otro tipo de actividades. "Si te intoxicas con estas moléculas tu reacción será totalmente distinta", aclaró. En el patio que abarca las dos plantas de San Antonio Abad se presenta la obra Volucrarios (Volucrary), un tributo del artista a los tratados medievales sobre la simbología de los pájaros.

La pieza consta de 10 impresiones sobre lienzo que representan aves en proceso de extinción o extinguidas, procedentes de bestiarios. "Las aves son sinónimo de emigración, también están relacionadas con el viento, algunas de ellas en fase de extinción", dijo el artista. "Y aunque actualmente hay un movimiento en contra de las emigraciones, sin emigración no hay conocimiento". Los volucrary, en la época medieval, eran los bestiarios, la sección de aves.

Oswaldo Maciá ha expuesto en museos de todo el mundo y una de sus obras, titulada Something on above my head (1999-2010) forma parte de la colección permanente del Tate Modern de Londres, y ha estado expuesta recientemente en la entrada del museo. Su obra aspira a suscitar preguntas que "no pueden despacharse ni descartarse con un simple lo sé, ya que esta es la antítesis de la creatividad".