Banda sonora para San Valentín

El calendario se planta hoy en el 14 de febrero, fecha en la que se celebra San Valentín. Con el patrón de los enamorados por bandera, recopilamos una lista de 'hits' para celebrar el amor. Por aquí aparecen Elvis, los Beatles, Serge Gainsbourg, Sinatra o Elton John.

Aunque el título de una canción avisaba que "amor solo es una palabra de cuatro letras", este estado o sentimiento de intensa atracción emocional ha generado en el plano musical una elevada producción creativa sin distinción de géneros, estilos y ritmos. Algunas de estas canciones ya forman parte de la historia de la música.

Bésame mucho. (Diana Krall) Desde que su autora, Consuelo Vázquez lo echó andar en 1940, el bolero Bésame mucho, quizás el más popular de este género, no ha dejado de suscitar toda clase de pasiones musicales. Entre los intérpretes que han declinado la canción: Mina, Dalida, Los Panchos, Joao Gilberto, The Beatles y Diana Krall, por señalar solo algunos.

Wonderful world. (Sam Cooke). Canto luminoso al amor compuesto y cantado por el infortunado Sam Cooke, que ha seguido conquistando corazones, entre otros, los de Harrison Ford y Kelly McGillis en la película Único testigo en una de las secuencias más recordadas.

I've Got You Under My Skin. (Frank Sinatra). A Cole Porter le debemos algunas de las más grandes canciones de amor del siglo XX. Frank Sinatra le puso alma, corazón y vida y desde entonces muchas de ellas forman parte del Olimpo musical.

Girl From the North Country. (Bob Dylan). Una de las más bellas canciones de amor de Dylan de su primera etapa creativa, la añoranza de aquel que fue, quizás, el primer y gran amor y que sigue perviviendo en el recuerdo a pesar del tiempo.

La vie en rose. (Edith Piaf). En una Europa bajo la postguerra la canción en la voz de Edith Piaf se convierte en un canto al amor como el mejor antídoto contra todas las penurias y las desdichas.

Il cielo in una stanza. (Mina). Escrita por el cantautor Gino Paoli y que la cantante Mina acabó convirtiendo en una pequeña obra maestra de la canción de autor europea. Una historia de amor, dos amantes, y la habitación que se abre como un gran telón celestial...

Paraules d'amor. (Joan Manuel Serrat). El recuerdo de aquel primer amor adolescente escrito con las "sencillas y tiernas palabras de amor" como canto a la belleza del amor debutante y primerizo que el tiempo nunca puede borrar.

Message personnel. (Françoise Hardy). Canción en clave autobiográfica sobre el amor conjugado en todos sus tiempos: dolor, soledad, esperanza, desesperación... Françoise Hardy creaba una de sus canciones más bellas con una primera parte recitada.

Je t'aime moi non plus. (Serge Gainsbourg & Jane Birkin). Por primera vez el amor físico queda registrado en una canción haciendo saltar todas las alarmas, incluidas las del Vaticano, que condenó la canción dándole su mejor campaña de promoción.

Ne me quitte pas. (Jacques Brel). Un strip-tease emocional describiendo la cara más desesperada del amor e interpretando de paso una de las más bellas y conmovedoras canciones de amor de la historia de la música.

Unchained Melody. (The Righteous Brothers). Gracias a la película Ghost la melodía encadenada regresó para ya nunca más volver a marcharse, convirtiéndose en banda sonora imprescindible a la hora de subrayar e tiempo del amor, pasado, presente y futuro.

I Will Always Love You. (Whitney Houston). Whitney Houston, fallecida ya hace cinco años, alcanzaba su Everest artístico y musical con esta canción incluida en la banda sonora de la película El guardaespaldas dejando de un paso en un clásico en el cancionero amoroso.

Mujer contra mujer. (Mecano). Una de las primeras composiciones del cancionero español en abordar el amor entre dos personas del mismo sexo que rompía con años de tabúes y silencios.

Que reste-t-il de nos amours. (Charles Trenet). El patriarca de la Chanson, Charles Trenet se pregunta por aquellos primeros amores juveniles, por aquellos besos robados y citas en el mes de abril.

Can't Help Falling in Love. (Elvis Presley). El Rey la puso en los hits del 62 y tres décadas después UB40, en la BSO de Honey moon in Las Vegas, volvió a hacer de ella el tema estrella cuando se trata de asuntos del corazón.

Crazy. (Patsy Cline). Canción sobre los sinsabores del amor que inmortalizó la cantante del género country. Seguir amando a la persona que te hace llorar o cómo volverte loca por amor.

Your Song. (Elton John). La banda sonora de Moulin Rouge devolvió a un primer plano cinematográfico toda la belleza de esta balada de amor que en su día interpretó Elton John y que supuso su primer gran éxito musical.

Como han pasado los años. (Rocío Durcal). Rocío Durcal aparcaba por un momento sus rancheras para interpretar esta balada escrita por el compositor argentino Roberto Livi que acabará por convertirse en un clásico de su repertorio.

E penso a te. (Lucio Battisti). El tándem autores de canciones Mogol-Battisti y uno de sus grandes capolavori, obra maestra de la canción contemporánea italiana con el amor como motor creativo.

She Loves You. (The Beatles). Canción de amor del dúo Lennon and McCartney que desencadenaría la beatlamanía en todo el mundo y aquel Yeah, Yeah, Yeah que acompañará la revolución juvenil de los años sesenta.