El Santo Grial de la Filmoteca Canaria

Realidad o ficción, el cristianismo se ha pasado varios siglos detrás de cualquier pista que, supuestamente, le llevara al lugar exacto donde se custodia el Santo Grial -la copa usada por Jesucristo en la última cena-. Los resultados de esa empresa, hasta ahora, han sido en vano. Casi con el mismo empeño, los devotos del cine de terror, lejos de cuestiones de fe, han trazado una búsqueda similar desde 1967. Ese año, un incendio en el archivo de la Metro-Goldwyn-Mayer destruyó la última copia de una película, La casa del horror (London After Midnight), que empieza a tener rango de tesoro arqueológico y cuyo último rastro ha sido localizado en la Filmoteca Canaria.

El 31 de enero, el organismo insular -dependiente del Gobierno regional- subió a su cuenta de Flickr varias imágenes de London After Midnight -y de otros filmes- con el objetivo de documentarlas -nombre de la película, actores, fecha, etcétera-. Ese movimiento de la Filmoteca Canaria se convirtió en esperanza en la otra orilla del Atlántico. El productor Robert Parigi -Beavis y Butt-Head o El rey de la colina, entre otras series- lanzó el martes un mensaje en su perfil de Facebook en el que apuntaba que "me dicen que una copia con los siete rollos de London After Midnight ha sido descubierta en España! Desde hace tiempo he oído rumores de una copia en Cuba, ¿Es quizá la que ahora está en España?".

El asunto se convirtió en viral cuando Dread Central -una web especializada en películas de terror- se hizo eco de las palabras de Parigi. Fue entonces cuando todos los caminos de los creyentes del género dieron con el lugar donde esperaban encontrar su particular Santo Grial: la Filmoteca Canaria, que vio como se multiplicaban las visitas a sus cuentas en las redes sociales. El mismo martes, el Flickr del organismo insular recibió 9.408 visitas.

Gracias a la curiosidad que despierta todo lo que rodea a La casa del horror -estrenada en 1927, de 65 minutos de duración, dirigida por Tod Browning y protagonizada por Lon Chaney (apodado como El hombre de las mil caras) y Marceline Day-, los responsables del archivo canario descubrieron que contaban con un pequeño tesoro: varios fotogramas de nitrato, adquiridos en los años 90 a un coleccionista particular, de una película de la que -salvo milagro- ya no quedan copias.

La búsqueda de London After Midnight -que cuenta con un remake rodado también por Browning e interpretado por Lionel Barrymore y Bela Lugosi- ha desatado el interés de cinéfilos de Estados Unidos y varios países de Europa por la colección de fotogramas de nitrato de la Filmoteca Canaria; en concreto por varias imágenes de El Gordo y el Flaco que se exhiben en el Flicker y que corresponden también a películas desaparecidas de la pareja de cómicos.

La Filmoteca Canaria publicará próximamente todos los fotogramas de nitrato que conservan de London After Midnight.