Cinco décadas para la historia

El 21 de febrero de 2017 es una fecha noble en la historia de Amigos Canarios de la Ópera. El 50º aniversario de la Temporada de Ópera tuvo anoche su primera celebración en el Teatro Pérez Galdós con la primera de las funciones de Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti (1797-1848). Con un Galdós que presentaba un aforo completo, esta página del repertorio operístico que figura entre las más representadas en el circuito internacional, abre una programación de aniversario que celebra igualmente la figura del tenor grancanario Alfredo Kraus (1927-1999), notable protagonista en el devenir de la ópera en la capital grancanaria desde el primer festival que se celebró en el Pérez Galdós en diciembre de 1967.

Las grandes voces de la lírica nacional que han trabajado con ACO a lo largo de su historia tuvieron su protagonismo en el previo de la representación. En pantalla, llegaron los saludos de Josep Carreras, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Joan Pons, Jaime Aragall, Ramón Tebar, Renata Scotto, Carlos Álvarez, Elina Garanca, Ainhoa Arteta, Isabel Rey, Nancy Fabiola Herrera y Yolanda Auyanet, entre otros.

Este primer título de temporada sufrió un revés en el elenco artístico debido a "un proceso catarral agudo" que imposibilitó que la soprano romano-suiza, Elena Mosuc, interpretara el rol principal de Lucia. En su lugar, cantó la soprano granadina María José Moreno. Los abonados y el público en general conocieron el cambio en el hall del Teatro Pérez Galdós, y con la megafonía del coliseo antes del inicio de la obra.

"Esto no desmerece la inauguración, y es algo normal en el mundo de la ópera, son circunstancias que en este caso hemos solucionado con la soprano María José Moreno, y conocía este rol que lo ha hecho en el Liceo, en el Real", decía anoche Ulises Jaén, director artístico de Amigos Canarios de la Ópera. "Es una gran soprano, como no podía ser de otra manera". Según Jaén, "Mosuc está con su tratamiento, se encontraba un poco mejor pero no queríamos forzar, preferimos que descansara hoy [por ayer] porque no estaba en las mejores condiciones, y estará en las otras dos funciones". Pese a todo, el responsable artístico recordó que "estamos muy contentos, el un ambiente fantástico, hemos vendido prácticamente todo, con lo cual estamos de fiesta".

El presidente de ACO, Óscar Muñoz se desdoblaba anoche atendiendo a las autoridades, entre ellas al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; al alcalde capitalino Augusto Hidalgo, que llegó acompañado de la concejal de Cultura, Encarna Galván; directivos, socios y el público de la función inaugural en el hall del Pérez Galdós. Muñoz subrayaba que "es una noche histórica", al tiempo que calificaba de "imprevisto absoluto" el cambio de cantante. "La soprano esta mañana [por ayer] le dijo al director artístico que se encontraba sin voz, y que no nos garantizaba su participación hasta las cinco de la tarde, y ante esto hemos tenido que buscar entre dos opciones, y está aquí María José Moreno que se encontraba con los ensayos de Rigoletto en el Liceo [en Barcelona] y le han permitido venir. Llegó al aeropuerto a las 18.00 horas, directo al Teatro, y le están arreglando el traje. Y al foso de los leones, directamente", dijo en tono distendido tras una tarde complicada.

El maestro Kraus

El nombre de Alfredo Kraus va ligado a la propia Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria por razones obvias. La 50º Temporada no solo recupera los tres títulos del primer festival de 1967, La favorita, Rigoletto y Werther, sino que suma otros dos krausianos como es Lucía y La hija del regimiento. Y es que Kraus trazó una excelencia a la que pocos han llegado, tal como se subraya desde Amigos Canarios de la Ópera, y es maestro y referente del canto para distintas generaciones.

Lo recordaba anoche Juan de León, anterior presidente de ACO entre 1996 y 2012, que cedería el testigo de la entidad a Óscar Muñoz. Juan de León. "Cuando murió Alfredo Kraus, hablé con la familia, se lo propuse a la junta directiva, y le da categoría". En su opinión, "la figura de Alfredo, aunque hace ya tiempo que nos dejó, cada día está más grande, no tiene comparación con nadie. Hay magníficos tenores, pero como Alfredo ninguno". Para De León, anoche era una velada en la que tocaba felicitarse por muchas razones. "El público es muy fiel, durante todos estos años ha ido afianzándose, es un público muy estable que incluso va pasando de padres a hijos, y es lo fundamental, porque la columna vertebral del festival de ópera no son las ayudas, que también hacen falta, si no hay público no hay ópera".

Por su parte, el director general de la Fundación Auditorio y Teatro, Tilman Kuttenkeuler, se congratulaba del aniversario y del grado de colaboración con Amigos Canarios de la Música. En este sentido recordó que "es una alegría tener la colaboración con ACO desde hace mucho tiempo, y hay que felicitarlos por estos 50 años y por esta colaboración ahora con la Fundación Auditorio y Teatro". Además, las bodas de oro de ACO coinciden con el décimo aniversario de la reapertura del Teatro Pérez Galdós tras su reforma. Kuttenkeuler lamentó la baja de la soprano Elena Mosuc en la primera función. "Estoy ilusionado por la temporada que empieza hoy [por ayer] y espero que se recupere", dijo.

Dos voces pusieron anoche en valor el empuje de la sociedad civil de Gran Canaria en favor de la cultura y la música. Por un lado, el conde de la Vega Grande, Alejandro del Castillo, dejo bien claro que "gracias a dios que esto no se parece al Festival de Música ¿por qué? Porque esto lo siguen llevando los particulares y no los políticos. Si estuviera en manos de los políticos ya no existiría la ópera". Del Castillo le deseo nuevos éxitos a la Temporada de Ópera cara al futuro, y de los que espera participar: "A ver si llego a las bodas de diamante".

Y de otro lado, Jerónimo Saavedra, que además de recordar que un aniversario de esta naturaleza merece todas las felicitaciones y celebraciones, puntualizó que "sobre todo, para darnos cuenta que el prestigio a esta ciudad lo da la sociedad civil a través de su historia desde la creación de la Sociedad Filarmónica, o la aparición hace 50 años de los Amigos Canarios de la Ópera, eso no lo tienen otras islas, y es lo que nos da estilo, categoría y cultura". Saavedra aprovechó para lanzar un mensaje de cara al futuro: "Hay que cuidarlo a pesar de las restricciones que algunas administraciones aplican".

Esta Lucia de Lammermoor celebra otras dos funciones el jueves 23 y sábado 25, en el Pérez Galdós, a las 20.30 horas. En ambas se aguarda el concurso de Elena Mosuc, tras la ausencia de ayer, para sumarse al elenco en el que figuran Paolo Fanale, Roman Burdenko, Deyan Vatchov, Marc Sala y Francisco Navarro, en esta producción del Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, con la dirección escénica de Francisco López. En lo musical, Marzio Ponti conduce a la OFGC; y Olga Santana dirige al Coro de la Ópera.