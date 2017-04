El primer asalto de Rockin' Doo Wop

La capital grancanaria recibe los próximos 16, 17 y 18 de junio el estreno de la edición de verano de Rockin' Doo Wop Gran Canaria Festival, un escaparate de la cultura y la música de los años 40 y 50. The Jive Aces, The Big Jamboree o I Turbolenti, son algunas de las formaciones invitadas.

El parque Santa Catalina será escenario los próximos días 16, 17 y 18 de junio de la puesta de largo de Rockin' Doo Wop Gran Canaria Festival, en su edición de verano. Un proyecto que nace como escaparate de la cultura, la música, el arte, el baile y los usos y costumbres de las décadas de los 40's y 50's. Este evento ha programado igualmente una edición de invierno que se celebrará en el mes de noviembre, en el Sur de la Isla.



Rockin' Doo Wop Gran Canaria Festival es una iniciativa de las sociedades El Palillo Eventos y Espaliaswing, y cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Ayuntamiento capitalino y CC El Muelle, entre otros.



Según informó ayer la organización, en esta primera edición se celebrarán hasta once conciertos de grupos nacionales e internacionales. Deejays, mercadillo vintage, show burlesque, talleres de baile, charlas temáticas, exposiciones de vehículos clásicos y de fotos de la época y ludoteca infantil, completan las actividades que se desarrollarán entre el 16 y 18 de junio.



La entrada al festival durante los tres días es gratuita, pero parte de la recaudación por otros conceptos se destinará a la organización Pequeño Valiente de lucha contra el cáncer infantil, con la que el festival colabora.



Entre los artistas invitados, cabe destacar a formaciones como los británicos The Jive Aces, consideradas una institución en el Reino Unido con su clásica indumentaria y por su repertorio de swing y rock and roll. Una formación cuyos directos son todo un acontecimiento. A estos enérgicos británicos se suma la pasión por el rockabilly, el swing y el country que justifica la trayectoria de I Turbolenti, un trío italiano que nace en 2013 al abrigo de las influencias de Stray Cats, Brian Setzer, Dick Dale, Robert Holly y Johnny Cash. Su repertorio comprende clásicos del rockabilly americano y temas italianos que están incluidos en dos álbumes: Turbolent Show, con temas inéditos, y un directo titulado This Mess. En breve saldrá su nuevo disco Discover. Entre otros, la delegación de artistas nacionales que arropan el estreno de Rockin' Doo Woop Gran Canaria Festival, presenta a la big banda catalana The Big Jamboree. Una formación que tuvo sus inicios en los años 80 bajo el nombre de Chevy & The Hot Wheel. A finales de los 90's, Miguel Ángel García, ex-cantante de The NuNiles, se unió a The Big Jamboree y formó parte de ella durante 8 años, participando además en la grabación de su disco New Times Old Stuff. En el año 2007, Agustí Burriel, con una fuerte influencia de estilos como el Doo-Wop y otras bandas como Velvet Candles, comenzó a liderar la banda.



Precisamente The Velvet Candles es otra de las big bands invitadas a este festival. Con un estilo escorado al doowop, este proyecto comenzó en 2008, y con formación de quinteto está integrada por Agustí Burriel, Mamen Salvador, Miguel A. García, Eduardo Peregrin y Juan Ibáñez.



El grupo asturiano Los Volidos, esclavos del rock and roll; los palmeros The Tacande Phantoms, que lidera Manuel Villalba, con una coctelera de surf, garage y rockabilly; los tinerfeños Los Contratiempos; Héctor Quintero & The Blue Moon Boys, Sunset Cats, The HillBilly Rockets y The Bar Riders, conforman el cartel artístico del primer asalto de Rockin' Doo Woop, que se implementará con las sesiones de Dj Cat y Vane Vampkiller Dj, y el espectáculo burlesque que brindará Evita de Vil.