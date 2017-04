Las animadoras de ´Los Simpson´, ´El Hobbit´ y ´Frozen´ se citan en ´Animayo´

Una alineación internacional de creadoras destacadas dentro del sector de la animación, los efectos visuales, el 3D y los videojuegos se darán cita en la duodécima edición de Animayo, que este año dedica su programación íntegra a la trayectoria de las mujeres en la industria audiovisual.



La nueva entrega del certamen, que se celebrará del 2 al 6 de mayo en el Cicca, se transforma además en "cumbre internacional" con motivo del espectro interdisciplinar que nutre esta muestra pionera en Europa por su apuesta formativa en estos ámbitos. Así lo manifestó Damián Perea, director y productor de la muestra, que adelantó como tercera novedad que las películas españolas ganadoras pasarán directamente a la preselección de los Premios Goya.



La programación de Animayo 2017 contempla encuentros con las estrellas invitadas, proyecciones de la sección oficial de películas a concurso, master classes, ponencias, talleres, game jam, foros de financiación e inventivos fiscales, mesas de debate, espacios de realidad virtual y videojuegos y conciertos al aire libre.



Sin embargo, su vertiente más destacada es el destile de creadoras con una sólida trayectoria a sus espaldas, que impartirán clases magistrales a su paso por la cumbre. La animadora estadounidense Riannon Delanoy, representante de Walt Disney Animation Studio, al frente de películas como Frozen, Frozen Forever o Zootrópolis; y la italiana Silvia Pompei, de Fox Television Animation, responsable de animación de la popular serie Los Simpsons, encabezan esta entrega que, en palabras de Perea, constituye "el primer festival que ha cambiado toda su programación para dedicarla íntegramente a la mujer". Otra de las presencias destacadas es la artista digital de efectos especiales Carolina Jiménez García, afincada en Vancouver, que ha participado en películas como El Hobbit, Prometheus, Star Trek Beyond o Superman.



Inspiración



En esta nómina también brilla la presencia de la grancanaria Laura Bethencourt, natural de Arucas, supervisora de producción de Ilion Animation Studios y detrás de proyectos como Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo o También la lluvia. "Su caso puede servir de ejemplo a muchas niñas canarias que quieran dedicarse a este sector en el futuro", apuntó Perea.



La animadora francoespañola Celine Velasco, en los efectos visuales en Los juegos del hombre, Avatar o El gran Gatsby); la estadounidense Jean Thoren, directora y editora de The World Animation, una de las revistas más antiguas de animación; y Galina Miklínová, ilustradora y directora checa, autora de las ilustraciones de Harry Potter, completan parte de la programación de esta edición.



Con todo, Perea destacó ayer que este proyecto se ha fraguado a lo largo de "tres años de búsqueda de esas mujeres fuertes y empoderadas". "Este proyecto comenzó cuando me di cuenta de que el 60% de las mujeres entraba a estudiar en las universidades se correspondía con mujeres frente a un 40% de hombres, pero a la hora de entrar en la industria ese porcentaje se invertía y sólo el 40% de mujeres entraba en el mundo laboral", expuso Perea, que destacó que "el 70% del equipo de Animayo está formado por mujeres". ""Las mujeres no tienen realmente un hueco en la industria. Por eso, tienen que hacerse creadoras independientes".



El programa incluye un taller de stunts o dobladoras en efectos especiales; una masterclass sobre robótica y stop motion; una exposición dedicada a Lotte Reininger, pionera del cine de animación en Alemania, y un gran concierto de clausura al aire libre.