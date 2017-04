Dos visiones disímiles del arte canario

La realización de otra exposición conjunta de dos artistas tan dispares como el escultor Román del Pino Medina y el pintor Clodobaldo González Díaz supone la oportunidad de volver comprobar la gran versatilidad que presenta el arte grancanario, porque este evento presentado bajo el título Forja y Miel reúne obras muy dispares, no solo por pertenecer a dos ramas de las bellas artes tan disímiles como la pintura y la escultura, sino porque reflejan dos concepciones de la actividad estética y comunicativa diferentes.



Lo primero que llama la atención al espectador que entra en el Club LA PROVINCIA es que la mayor parte de las esculturas de Román del Pino poseen una clara denuncia social como es el caso de Después del naufragio, que presenta una hormiga encadenada llevando el planeta a cuestas, metáfora de la falta de soluciones que los políticos han aportado a la crisis frente a la capacidad de cooperación de estos insectos, que demuestran un compromiso social mayor que el de los humanos. Por su parte, Barcos de papel es una escultura creada para Casa África que representa un barquito de juguete -como los que hacen los niños con una hoja- convertido en patera, mientras que El pinzón azul -en el que unas alas surgen de un corazón al revés- critica los desmesurados presupuestos que el Gobierno canario ha destinado para la recuperación de ese ave endémica tras el incendio de la Reserva Natural de Inagua del 2007 que redujo su población a la mitad, frente a su desinterés por la suerte de las personas afectadas por la crisis. Finalmente cabe destacar Vuelo de gansos, dedicada a los numerosísimos ucases de la delegación de Urbanismo.



Todas las esculturas de la exposición están realizadas en acero forjado y corten, oxidado mediante un tratamiento de ácido y cubierto con barniz, pavón o betún. En este aspecto la exposición muestra una evolución en la obra de Román del Pino, que siguiendo el consejo de Martín Chirino ha abandonado los colores, recurriendo al cromatismo únicamente a través del oxidado y el empavonado.



Textura particular



La otra parte de Forja y Miel la constituyen los cuadros de Clodobaldo González, que presentan la particularidad de estar realizados con una solución de miel, goma arábiga y otras sustancias a la que hace alusión el título de la exposición, lo que da a sus pinturas una textura muy particular que es apreciable a simple vista. Los lienzos son muy variopintos: reproducen escenas de gran erotismo, una competición de vela latina, la estatua de Alfonso XII posando en el Balcón de Europa de Nerja o un detalle de Los fusilamientos del tres de mayo de Francisco de Goya. Del mismo modo las técnicas empleadas son muy diversas, pero entre todas ellas destacan por su expresividad una serie de pinturas claramente inspiradas en dos destacados pintores y muralistas ecuatorianos ya fallecidos: Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman, no en vano a ellos está dedicado el lienzo titulado Agonía de Cuzco.



Clodobaldo González reproduce el perturbador expresionismo indigenista de ambos maestros en una serie de pinturas que muestran escenas familiares marcadas por el dolor.



Forja y Miel ha reunido dos visiones del arte que en su concepción y realización no podían ser más antagónicas.