Artistas de corte y confección

Qué bonita es esta ciudad con sol, cómo nos cambia la actitud y qué diferencia a cuando está gris, que es espantosa. Buen tiempo y ganas de guardar toda la ropa de abrigo que llegada esta fecha no tiene ni color. Es un momento del año que me gusta, volver a revisar la ropa más fresquita, quitar el mal tiempo de en medio, seleccionar la que quieres lucir esta primavera y verano y estrenar alguna cosilla de temporada que siempre hace mucha ilusión.



Cinco diseñadores de Moda Cálida presentan sus trabajos en la Pasarela Costura España especializada en ceremonia. Ana Bello Pedro Palma, José García, Ogadenia Couture y Lucas Balboa pasearán sus propuestas de moda en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.



Ayer fue el desfile de José García y Ana Bello. Ella, arquitecto técnico de profesión, es en la pedanía de Sigüenza donde imparte un curso moulage, técnica de corte y confección de la mano del diseñador español Fernando Lemoniez. Este es el momento en que Ana, cautivada por este sistema de patronaje, decide dar el paso definitivo para comenzar la andadura de BELLO. Su filosofía no es otra que crear diseños versátiles actuales y elegantes. En definitiva, creaciones que perduren en el tiempo.



También es día de bodas para la colección de José García, que apuesta por novias que enamoran llenas de glamour. A estos dos primeros, les seguirá el diseñador Pedro Palma, que ofrece en su sección de ceremonia propuestas atrevidas con amplias faldas hasta los tobillos. Hoy le tocará el turno a Lucas Balboa, que viste a un hombre elegante para grandes ocasiones; y a Ogadenia Couture, que cerrará los desfiles con un despliegue de originalidad en su colección de novias. A todos enhorabuena.



También los pies requieren sus mimos. Pienso que es uno de los complementos en los que más se nota el buen gusto. Un zapato no solo tiene que parecer cómodo, sino serlo, por muy altos o sofisticados que sean. El vestido más bonito del mundo lo puede dejar de ser dependiendo de los zapatos que lo adornen. A propósito del asunto en cuestión, se tienen que dar un paseo por la calle Villavicencio. Allí hay dos zapaterías con una oferta muy interesante y completa para solucionar el verano con éxito, Coco Canella y De la Vega.



Y claro, no me puedo ir de la página sin hablar de la Ópera que ayer ofreció el Teatro Pérez Galdós, el tercer titulo de la temporada con La hija del regimiento y las voces de la soprano Jessica Pratt y el tenor Javier Camarena. Jerónimo Saavedra me contaba el pasado domingo, en el sancocho propio de la fecha, que él mismo fue protagonista del segundo bis de la historia del Teatro Real que dio Javier Camarena con el aria Ah ! mes amis. Entusiasmado quedó Saavedra con la actuación del tenor, con el que me decía que luego junto al joyero Suárez se fue de cena. Un lujo del que disfrutaremos en la 50 Temporada de los Amigos Canarios de la Ópera.



Con esta magnífica obra de Donizetti, se cambiaron los días habituales de representación, pasando a ser anoche, día del estreno, el sábado y el lunes con posible sorpresa de visita real para la última función. No sé yo...