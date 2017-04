Braulio se presenta en el Auditorio con formato Big Band y en 18 escalas

Braulio regresa al auditorio Al- fredo Kraus -sábado 29 de abril- y lo hace en formato Big Band. En 18 escalas -los 18 temas que forman el espectáculo Sie7e décadas-, el cantante grancanario repasará su carrera y se reencontrará con sus incondicionales. Lo hará justo 11 años después de que grabara en vivo, en el mismo recinto, uno de sus trabajos - Apenas treinta y tres (2006)-.



Vuelve Braulio Antonio García Bautista (Santa María de Guía, 1946) al Auditorio con un plan: rematar un proyecto en el que trabajaba desde 2012 -año en el que actuó en el teatro Pérez Galdós- y en el que le acompañará la Gran Canaria Big Band, que ha coordinado el arreglo de sus canciones más emblemáticas.



Para esta cita, Braulio desveló ayer en conferencia de prensa que presentará en sociedad su último tema, Fue en Agaete, que recuerda la vida marinera del pueblo y sus "andanzas" hace cuarenta años. Y también apuntó que cantará por primera vez en España ¿Quién dijo que no es amor?, un tema que estrenó en Puerto Rico e interpretó en la República Dominicana y con el que se posiciona y rechaza la violencia machista.



El concierto arrancará con Sobran las palabras y concluirá con una de sus canciones "con más sentimiento", Patria canaria, y entre ambas habrá numerosos trabajos que hacen un guiño a Hispanoamérica y recuerdan obras como Mándese a mudar, La cerillera o Lolita Pluma.



Apoyo



Braulio subrayó que está "abrumado" por la cantidad de "agasajos" y los apoyos que ha encontrado en las administraciones públicas -Gobierno canario, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria- y en entidades privadas, que le han obligado a "caminar más deprisa" de lo que lo hace "habitualmente".



Tras bromear con que en su última actuación en el Alfredo Kraus tenía "20 kilos menos", recalcó que el propósito de trabajar con la Gran Canaria Big Band "no es nuevo", aunque cuando se gestó hace cuatro años "no se pudo concretar el concierto".



El cantante mantuvo el tono jocoso al comentar que en la "intimidad" le comentan que "lo que mejor me funciona es la voz" y que "es verdad y vengo a entregarla de forma muy generosa" y que, a pesar de que el espectáculo carecerá de "muchas sorpresas", sí habrá temas que no son muy conocidos en la Isla.



Cuestionado por sus trabajos para las bandas sonoras de telenovelas sudamericanas, Braulio reconoció que es un "género" que no le interesa mucho, pero que le ha redundado en tener una mayor popularidad y reforzarse como cantante en la América Latina.



En ese sentido, comentó que su "gran asignatura pendiente" es actuar en Cuba, que hasta ahora le ha sido "imposible" ya que está residiendo en Florida, aunque apuntó que "las cosas están cambiando" con el país caribeño y no descarta cumplir ese sueño de artista.



Braulio, que se definió como nacionalista -"es una enferme- dad incurable y lo seré hasta que muera"-, aprovechó la ocasión para reivindicar una de las gran- des reclamaciones sociales de la Isla: que se construya la segunda fase de la carretera de La Aldea-El Risco / Agaete.



En la presentación del espec- táculo de uno de los artistas más universales de Canarias, el cantante de Guía estuvo acompañado por la concejala de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván; el consejero de Cultura del Cabildo, Carlos Ruiz; la directora general de Cultura del Gobierno canario, Aurora Moreno; el director de la Gran Canaria Big Band, Sebastián Gil; la productora del espectáculo, Natividad Santana; y el director de la Fundación Auditorio y Teatro, Tilman Kuttenkeuler.