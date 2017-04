Despejando dudas digitales

Desde siempre hemos recibido consultas preguntándonos todo tipo de cosas relacionadas con la tecnología. Es muy habitual que tanto a través de nuestras redes sociales como a través del correo electrónico nos consultéis cómo sacarle más partido a los dispositivos electrónicos, qué hacer ante un problema o, una de las más recurrentes: "¿Qué móvil me compro?"



Hace algunas semanas se nos ocurrió poner en marcha un consultorio tecnológico para ayudar al personal a despejar todas esas dudas, cada día más abundantes, e ir haciendo una especie de recopilatorio en el que revisarlas. Para ello hicimos un vídeo anunciándolo y la respuesta ha sido masiva. Mucho más de lo que nos esperábamos. Y sí, muchos -muchísimos- nos han preguntado acerca de qué móvil se deberían comprar.



Lo primero que hay que aclarar es que no se puede responder a esa cuestión sin tener más información que la mera pregunta, ya que la sección de Adivinación, brujería y artes ocultas desapareció de esta cabecera hace ya algunos siglos. Para poder recomendar un teléfono a alguien conviene saber el presupuesto del que dispone, el principal uso que le va a dar, qué es lo más importante del dispositivo para el usuario, sus gustos, si lo prefiere grande o pequeño...



Preguntas del tipo "¿Qué llevará el iPhone 8?" o "¿Cuántos núcleos tendrá el próximo procesador de Qualcomm?" merecen ser contestadas por los compañeros de la desaparecida sección mencionada en el párrafo anterior. Aunque por otro lado, cuestiones como las que encontramos aquí al lado si son -a nuestro parecer- realmente curiosas e interesantes.



En algunas ocasiones las preguntas se repiten, como en el caso de la compatibilidad entre dispositivos de Apple y Android o en la que nos piden una forma de descomprimir archivos. En otras ocasiones las dudas son extrañamente singulares, como la de ese lector que nos ha preguntado cómo conectar un teclado inalámbrico -entendemos que no es Bluetooth, sería muy fácil- a su teléfono inteligente.



Las respuestas se irán contestando y publicando -siempre que el cuerpo aguante- en nuestra página de Facebook y en nuestra web. Así que ya saben ustedes, ¡a preguntar!