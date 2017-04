Madrid, mayo y sus terrazas

A sólo dos horas y media de aquí -y a veces a buen precio-, Madrid es una escapada habitual. Para desconectar, para recordar los tiempos de la Universidad, para pasar un fin de semana con amigos, para disfrutar de un espectáculo, para perderse por sus museos, para buscar eso que no se encuentra por estos lares -ese libro, esa falda, ese garito-, para visitar al hijo universitario o para pegarse una buena juerga. Madrid es todo eso y más. Y en mayo, su encanto se multiplica.



Entre el invierno y el verano -ambos extremos por esas latitudes-, la primavera florece en Madrid justo ahora. Y con el buen tiempo, brotan las terrazas, los días se alargan, las oportunidades para pasar un buen día se multiplican y la ciudad se convierte en una golosina. Un buen fin de semana por la capital podría arrancar en el Reina Sofía. El centro de arte acoge, con motivo del 80 aniversario de la creación del Guernica, la exposición Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica, una muestra en la que se reúne documentación en relación a la emblemática obra de Picasso.



Con la boca abierta, por la belleza y magnitud del Guernica, el siguiente paso -a pie- podría proseguir por la Latina. Aunque el turismo y las despedidas de soltero han arruinado parte del encanto del barrio, picotear algo en el Lamiak o el Tempranillo y comer unos huevos rotos en el Almendro 13 -la comanda se pide en la cocina- siempre es una buena opción si no hay que entrar a caballo en ambos locales. Otras alternativas, no muy lejos de allí, son Casa Jaguar -calle de los Caños del Peral, 9; no dejar escapar el ceviche-, Lambuzo -calle de las Conchas, 9; ojo con la ensaladilla, las croquetas y el atún-, el Sr. Ito -un japonés situado en Chueca (C/ Pelayo, 60)- o el Zara -un cubano localizado en la calle Barbieri, 8-.



Si el día se alarga entre terrazas, la noche se podría repartir en Huertas entre el Populart y el Matute -la cabina de teléfono esconde algo- y el Candela (Lavapiés). Y si el viaje se realiza a final de mayo -a partir del 26-, reserve fuerzas -y dinero- para la Feria del Libro (El Retiro).