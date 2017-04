Moda Cálida toma Madrid

La apuesta por la calidad de Bello Company, la inspiración del vestir de ceremonias de José García y los originales detalles de Pedro Palmas brillaron con luz propia en los desfiles de la Pasarela Costura España en este primer día para los diseñadores del programa Moda Cálida del Cabildo de Gran Canaria.



Cinco firmas representan a Gran Canaria en la cuarta edición de la Pasarela, evento de referencia nacional e internacional que congrega en Madrid a los creadores más destacados en moda de ceremonias, una iniciativa que aprovecha el Cabildo para trabajar en futuras acciones de Moda Cálida, para lo que se ha trasladado a Madrid la consejera de Industria, Minerva Alonso.



El primer desfile corrió a cargo de Bello Company y José García, quienes compartieron espacio con sus colecciones On my self y Día de boda, cargadas de imaginación y buen hacer.



Ana Bello, de Bello Company, deleitó con sus creaciones inspiradas en los años 50 y 60, una línea romántica con toques de sensualidad dedicados a una mujer bella, actual y elegante, vestida con una combinación de tul, liso y bordados en relieve sobre tejidos de fantasía y tratados a mano.



Por su parte, José García presentó en Pasarela Costura España su colección Día de Boda' que toma como referencia a las tendencias de los años 70 para crear volumen, movimiento y frescura con diseños adaptados a las edades de quienes los visten, desde los cortos juveniles a los largos de gala para los adultos.



El segundo desfile del día para las firmas grancanarias estuvo protagonizado por el diseñador Pedro Palmas, que ofreció sus propuestas de pret a porter femenino, novias y alta costura, resultado de sus andadura visionaria y creativa en la larga trayectoria de este creador en el mundo de la moda.



Basada en la película La Dolce Vita, Palmas mostró una peculiar fusión entre el vestir femenino de la alta burguesía italiana de los años 60 y las tendencias de las estrellas de la gran pantalla, con formas muy femeninas, toques de elegante sensualidad en gasas, sedas, damascos chinos y tules complementados con piedras, cristal, mikados en seda y plumettis.



Hoy serán las firmas Lucas Balboa y Ogadenia Couture los encargados de desfilar en Pasarela Costura España con sus propuestas para ceremonias, dos pases que cerrarán la participación de las firmas del programa Gran Canaria Moda Cálida del Cabildo en esta destacada cita de la moda de ceremonias.