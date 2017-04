Ray Davies se enfunda la americana

N o se sabe qué pensará el príncipe de Gales, que hace poco más de un mes lo invistió Caballero del Imperio Británico por sus servicios al mundo del arte, pero Ray Davies, considerado uno de los guardianes de las esencias del pop más genuinamente británico, muestra en su nuevo disco la influencia que Estados Unidos ha tenido a lo largo de toda su vida. Por si hubiera dudas, eligió para grabarlo una de las mejores bandas de country alternativo, The Jayhawks, y le puso por título Americana . Según sus propias declaraciones, este nuevo disco en solitario tras casi una década de silencio tiene más de él mismo que muchos de The Kinks, la banda que lideró entre 1963 y 1996, y que dejó clásicos del pop británico como You really Got Me , Waterloo Sunset y Sunny Afternoon.



Este Americana es un trabajo autobiográfico con 15 canciones, registrado junto a The Jayhawks en el Konk, el estudio londinense fundado por The Kinks en 1973. Está inspirado parcialmente por el libro de memorias que Davies publicó hace cuatro años, y está compuesto y arreglado por él. De la producción se encargaron Guy Massey (Paul McCartney, Manic Street Preachers, The Divine Comedy...) y John Jackson (The Jayhawks, Billy Joel...).



Durante la presentación del disco, el mes pasado en Londres, Ray Davies confesó su fascinación por la cultura estadounidense, "muy poderosa y dominante". "Desde que veía las películas americanas en el cine de pequeño me fascinó", apuntó. Sobre la banda de Minesota explicó que la eligió porque le gustaba mucho cómo sonaban "todos juntos".



Habrá una segunda parte de este Americana este mismo año, aunque aún se desconoce la fecha. Según Ray Davies, que escribió sus memorias después de vivir una experiencia cercana a la muerte cuando le dispararon por la calle en Nueva Orleans en 2004, aún le quedan historias por contar.