Terror en el vecindario en compañía de Marcus Dunstan

La nota de terror y suspense la pone en la cartelera The Neighbour, un thriller que escribe y dirige Marcus Dunstan ( The Collector) y que tiene como actor principal a Josh Stewart ( Interstellar), que se mete en la piel de John, un joven que decide volver a casa para buscar a su novia, a la que no logra localizar. Durante la búsqueda, John decide entrar en casa de su vecino, donde descubre a su pareja y a otras personas secuestradas, a quienes tratará de liberar antes de que regrese el dueño de la vivienda.