Javier Camarena cantará en el concierto de homenaje a Kraus

El gran tenor mexicano Javier Camarena, que acaba de cantar en clima triunfal las tres funciones de la ópera de Donizetti La fille du Regiment, programada por Amigos Canarios de la Ópera, con el patrocinio de Lopesan, dentro de su 50a temporada en el Teatro Pérez Galdós, protagonizará en noviembre el concierto que anualmente se celebra en recuerdo y homenaje a Alfredo Kraus, esta vez en el Auditorio que lleva su nombre. Camarena se ha expresado en la capital grancanaria durante su estancia como absoluto admirador de Kraus, a quien, por su juventud, no llegó a escuchar en vivo.



El joven artista mexicano ha revolucionado a la afición operística de la ciudad, que agotó el billetaje de las tres noches en el coliseo grancanario. Aclamado con una intensidad sin precedentes en las últimas décadas, su generosa simpatía le movió a bisar impecablemente la peliaguda aria de los nueve "do de pecho" en las representaciones de esta ópera de Donizetti el sábado 22 y el lunes 24.



Su partenaire, la soprano británica Jessica Pratt, también ovacionada clamorosamente, ya ha aceptado cantar La sonámbula, de Vincenzo Bellini en una próxima temporada de ACO. No así Camarena, cuya saturada agenda solamente le ha permitido comprometer la fecha del homenaje a Kraus, aunque los directivos de la entidad no renuncian a contar con una nueva prestación operística en cuanto le sea posible.



El debut del cantante en la Temporada de Amigos Canarios de la Ópera se ha cobrado un éxito absoluto, tal como ha destacado la directiva de ACO. Era la primera vez que Camarena actuaba en el Pérez Galdós, en este caso en el rol de Tonio en La fille du Regiment. Un papel que según reveló el propio tenor en la presentación del tercer título de la programación operística de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria, le ha venido acompañando desde sus inicios. "Es uno de los roles que más quiero", aseguraba el cantante; y en concreto el aria Ah! mes amis de la citada pieza operística de Donizetti, fue la que despertó en él la vocación cuando estudiaba el cuarto curso de la carrera de canto.



La satisfacción de Camarena de cantar en la ciudad en la que nació Alfredo Kraus fue igualmente notoria al término de la segunda función el pasado sábado, cuando tras ofrecer el bis recibió una sonora ovación durante diez minutos por parte del público. Según dijo, "yo estaba emocionado porque sabía que desde el fondo de mi corazón se lo estaba dedicando al gran maestro Alfredo Kraus y pude palpar las sensaciones que tenía todo el público de la sala". Se da la circunstancia que Javier Camarera y Jessica Pratt no habían trabajado juntos antes de esta ópera, y de igual manera la soprano británica se estrenaba en el rol de Marie en la partitura de Donizetti.



La 50a Temporada de ACO, dedicada al repertorio que frecuentó Alfredo Kraus, tiene por delante otros dos título: Rigoletto, de Verdi, con el tenor Leo Nucci en el rol principal, los días 23, 25 y 27 de junio; y Massenet, de Werther, en la clausura los días 20, 22 y 24 de junio, con el tenor Aquiles Machado como voz estelar.