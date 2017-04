Víctor Lemes revoluciona Chistera

Mitad músico, mitad cómico, el cantautor grancanario Víctor Lemes regresa a la mítica sala Chistera, que frecuenta desde hace cuatro años a iniciativa de su adalid Manolo Vieira, para desplegar una muestra de su aclamado repertorio humorístico-musical. El concierto tendrá lugar esta noche, a las 21.00 horas, después de desbordar la sala con un lleno absoluto la pasada semana y sin apenas publicitar la velada, lo cual pone de manifiesto la consolidación de Lemes en el escenario musical de su tierra.



A esto se suma la creciente proyección del cantautor a nivel nacional, no sólo por sus conciertos en distintas salas de la Península, sino por su gran repercusión en redes sociales. Después de rebasar en dos días las 110.000 reproducciones del popurrí Se te olvidó otra vez, que promocionó Pablo Echenique (Podemos) en su cuenta, Lemes ha llamado la atención de múltiples humoristas y el pasado febrero participó en el programa Late Motiv de Andreu Buenafuente, donde interpretó la canción Necesito un coach. "La verdad es que fue un subidón estar como invitado en el programa que más veo y que, además, creo que es el único programa que sigue apostando por la música en vivo", revela.



Buenafuente se suma así a la fila de seguidores del repertorio cómico, satírico y políticamente incorrecto que moldea el imaginario del artista, al que también han aplaudido varios rostros conocidos, como Eva Hache o Dani Mateo. El popular presentador catalán trabó contacto con Lemes el verano pasado a través de Twitter. "Le escribí automáticamente para preguntarle a qué se debía esa sorpresa y me dijo que había escuchado sobre mí y que iba seguirme la pista", recuerda el cantautor. "Al final, me llamaron desde producción para invitarme al programa en febrero y fue una experiencia genial", apunta, a lo que añade que "este formato a medio camino entre el monólogo y la canción está funcionando muy bien". "La respuesta de la gente está siendo muy inesperada, porque es un formato arriesgado, en el que el público puede pensar: Víctor se ha subido al escenario con la guitarra, pero lleva 15 minutos hablando y sin cantar", bromea. "Pero es un formato mucho más dinámico y divertido, así que seguiré llevándolo por locales de la Península". Después del concierto en su hogar musical, Lemes emprenderá una minigira nacional a partir del 12 de mayo en salas de Sevilla, Granada, Cádiz y Madrid.



Con todo, este mes de abril se cumple un año desde que Lemes presentara en Chistera su tercer disco Está feo que yo lo diga, grabado en directo en el teatro del Cicca en 2015. Pero esta noche, el cantautor vuelve a apostar por ese exitoso formato dual de monólogos y canciones. "Para este concierto he preparado un repertorio más especial y enfocado a lo cómico porque, al fin y al cabo, Chistera es el templo del humor", avanza.