El grancanario Rayco Pulido, nominado a los Eisner

El grancanario Rayco Pulido es uno de los autores españoles nominadoa a la 29a edición de los Premios Eisner que se celebrarán en julio en Estados Unidos. El dibujante de Telde es uno de los nombres que participan en la antología Panorama seleccionada tras la traducción al inglés y la publicación de esta en el mercado angloajón.



Los Premios Eisner son los galardones más importantes de la industria del cómic y se entregan anualmente en la feria Comic-Con de San Diego. La singularidad de este año consiste en que participan un total de once títulos iberoamericanos, seis de los cuales son de España, algo totalmente inédito, teniendo en cuenta la tímida repercusión que habían tenido las obras en castelano. De este modo, Paco Roca, Emma Ríos, Albert Monteys, Pere Pérez, Gabriel Walta, Santiago García y Florentino Flórez lideran la nutrida delegación hispana de candidatos, en la que también aparecen los mexicanos Eva Cabrera y Mauricio Caballero, el argentino Eduardo Risso y el brasileño Rafael Albuquerque.



Paco Roca optará con Arrugas al premio a la mejor edición estadounidense de un cómic internacional, mientras que Emma Ríos (Island Magazine) y Santiago García ( Panorama - La novela gráfica española hoy) competirán por el reconocimiento a la mejor antología.



Además, Albert Monteys será candidato al Eisner al mejor cómic digital por Universe!, Gabriel Walta luchará por el premio a la mejor serie limitada por The Vision, Pere Pérez tratará de llevarse el galardón a la mejor nueva serie por Faith y Florentino Flórez optará al reconocimiento al mejor libro relacionado con cómics por Ditko Unleashed: An American Hero.



Por otro lado, la mexicana Eva Cabrera resultó nominada a la mejor serie limitada con Kim and Kim mientras que su compatriota Mauricio Caballero fue mencionado al mejor cómic digital por Helm. Finalmente, el argentino Eduardo Risso intentará ganar el premio al mejor cómic basado en la realidad por Dark Night: A True Batman Story y el brasileño Rafael Albuquerque competirá como mejor publicación para adolescentes por Batgirl. Los ganadores se conocerán en julio. De momento, estos once nombres son suficientes para demostrar que el cómic en español vive un momento excelente