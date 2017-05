36 años sin Bob Marley

El 11 de mayo de 1981 murió Bob Marley, músico, cantante y compositor jamaiquino, emblema absoluto del reggae. Marley perdió la batalla contra el cáncer a los 36 años, enfermedad que descubrió que padecía luego de sufrir una lesión en el pie jugando fútbol. Este año se publicará una reedición de su disco Exodus (1977), para conmemorar los 40 años de su lanzamiento. El trabajo tendrá el álbum original más material inédito y una presentación en vivo.

Nacido en 1945 en el seno de una familia pobre en Nine Mile (Jamaica), el músico está considerado uno de los mitos de la música del siglo XX y el máximo exponente del reggae. No en vano, el disco de grandes éxitos "Legend", publicado por primera vez en 1984, sigue siendo el álbum más vendido de la historia de este estilo musical.

Su leyenda comenzó en 1972 con el primer álbum grabado junto a The Wailers, "Catch a Fire". A éste le siguieron "Burnin" y un éxito creciente en EEUU con éxitos como "Get up, stand up" y "I shot the sheriff".

Para entonces, Marley ya había contraído matrimonio y había entrado en contacto con el rastafarismo, una religión que aúna profecías bíblicas, filosofía naturista y nacionalismo negro, con la marihuana como parte de su liturgia, que tanto contagió su música.

Tras la recomposición del grupo, con la que pasaron a denominarse Bob Marley & The Wailers, continuaron los éxitos. Con ellos llegaron los discos "Natty Dread" (1975) y, sobre todo, "Rastaman Vibrations" (1976), que alcanzó los primeros puestos de las listas norteamericanas y que expone vivamente su mensaje de amor y crítica social.

Radicado en EEUU tras haber sido herido de bala en Kingston, lanzó "Exodus" (1977), "Kaya" (1978), "Babylon By Bus" (1978) y "Survival" (1979), que incrementaron su fama internacional. Su último disco en vida fue "Uprising" (1980), cuya gira le llevó a Europa con récords de asistencia.

Finalizado ese tour y con apenas 36 años de edad, Marley falleció en Miami, aunque su cuerpo se trasladó a un mausoleo de Jamaica, que venera al músico como uno de sus símbolos más importantes.

Desde entonces, se han sucedido los recopilatorios e, incluso, un disco póstumo, "Confrontation" (1983).

En esa línea de recuerdo musical, el pasado mes de marzo Universal Records lanzó "Bob Marley & The Wailers - Live Forever", que su viuda destacó como ejemplo "del mensaje de esperanza, unidad y amor" del que hizo gala.

Grabado en Pittsburgh (EEUU) en 1980 durante la gira del disco "Uprising", "Live Forever" recoge el último concierto que el cantante de "No woman no cry" o "Get up stand up" dio en vivo. Pero no será éste el único tributo a su figura.