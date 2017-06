Taurinos y antitaurinos vuelven a enfrentarse en Twitter

Twitter ha vuelto a ser el centro de la pelea entre taurinos y antitaurinos. Tras conocerse la noticia de la muerte de Iván Fandiño, los usuarios de la red social han convertido al fallecido torero en 'trending topic'. Desde ese momento, se han repetido mensajes de condolencias, de figuras públicas y anónimas, con otros que defendían posturas antitaurinas.





Ha fallecido el torero Iván Fandiño de una cornada, me sabe mal por su familia, me sabe bien por la del toro.

Ha muerto Ivan Fandiño. No me alegro, pero no me da pena.

El torero murió por matar, el toro mató por vivir.