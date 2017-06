Operación Triunfo aterriza en el Alfredo Kraus en busca del talento canario

Cientos de artistas buscaron este miércoles en el Auditorio Alfredo Kraus su pase para la academia de Operación Triunfo, teniendo solo 20 segundos para convencer al jurado con su talento.

Seis años después de su cancelación, el reality de la canción vuelve a TVE con un premio de 100.000 euros y la posibilidad de representar a España en el Festival de Eurovisión, recompensa que aún no ha sido confirmado por los organizadores.

Las Palmas de Gran Canaria es la segunda parada de los castings organizados por la productora Gestmusic Endemol Shine Group, tras escuchar a 1.600 personas en Barcelona. El Alfredo Kraus acogió la fase regional del casting, que consta de dos pruebas. En la primera etapa los concursantes tenían 20 segundos para cantar ´a capella´ e impresionar al jurado, liderado por Noemí Galera. Cuando comenzaron las audiciones, a las 10 de la mañana, la cola de aspirantes, situada en un lateral del auditorio, llegaba hasta la estatua de Alfredo Kraus. Los primeros candidatos contaron con el asesoramiento de Geno Machado, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, que visitó el casting. La extriunfito ejerció de madrina, como hicieron Álex Casademunt y Naím Thomas en Barcelona, y se unió a los jueces, no solo para seleccionar a los aspirantes, sino para apoyarlos en una experiencia que conoce muy bien. Considera que lo más difícil es "no solo mostrar talento sino transmitir magia", según comentaba la artista grancanaria a la Agencia EFE.

Zuleima Medina llegó el mismo miércoles por la mañana desde La Laguna y estuvo esperando durante dos horas para hacer su audición. Cantó "One And Only" de la cantante británica Adele, pero no convenció a los jueces y no consiguió la pegatina con su número de aspirante que daba acceso a la segunda fase. Asegura que la experiencia ha sido buena y que se presentó porque, tras trabajar durante tres años como cantante profesional, "era el momento de buscar nuevas oportunidades y Operación Triunfo es una de las grandes".

Para esta primera etapa no era necesario registrarse, simplemente había que estar en el lugar de la convocatoria en el horario previsto, con el fin de dar la oportunidad a todos los candidatos de ser escuchados. Esta es una de las principales críticas del casting, ya que la limitación a 20 segundos hace que sea "muy difícil ver lo que puede dar una persona", señala el aspirante Adrián Rodríguez. En su caso el jurado le pidió que siguiese cantando. Interpretó tres canciones -"Otro día más sin verte", "Vivir Mi Vida" y "Ahora"- pero finalmente no pasó el corte. "Yo creo que en mi caso sí que les gusté, pero que al final la duda de hasta dónde podía llegar les echó para atrás".

Los aspirantes que superaron la primera criba tenían que volver a las cinco de la tarde para enfrentarse al segundo desafío. Una de ellas fue Gio Box -Gigliola Scatola-, una italiana afincada en la isla desde hace un año. Consiguió convencer a los jueces con su potente interpretación del éxito de Céline Dion "I Surrender". Asegura que estaba temblando muchísimo y que no podía creer que la hubieran cogido entre tanta gente. En la segunda etapa, los aspirantes tienen que interpretar tres temas en una audición individual, más personal y que permite al concursante mostrar su versatilidad.

Tras las audiciones en Gran Canaria el proceso de selección se traslada a Palma de Mallorca -el 26 de junio-. El proceso de selección regional -las dos primeras etapas del casting- terminará en Madrid el 18 de julio. En septiembre tendrá lugar la última etapa, en la que se encerrarán durante tres días a los elegidos y serán sometidos a pruebas de presión para ver cómo reaccionan. Esta última etapa reducirá el número de unos 80 a los 20 aspirantes que entrarán finalmente en la academia a finales de 2017.